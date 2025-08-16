Slušaj vest

Kragujevac – Da imaju veliko srce pokazali su zaposleni u JKP Šumadija iz Kragujevca koji su prikupili novčanu pomoć u iznosu od od 335.200 dinara za porodice čiji su domovi uništeni u nedavnim požarima.

- Hvala svim zaposlenima na dobroti, spremnosti da pomognu i pokažu da solidarnost i humanost nemaju granice, poručili su iz preduzeća.

Ovim gestom želeli su da pruže podršku i nadu onima koji su u teškim trenucima ostali bez svog doma, dokazujući da zajedništvo i briga jednih za druge mogu pomoći da se prebrode i najteže situacije.

Kurir.rs/RINA

