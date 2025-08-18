Slušaj vest

- Tokom druženja i stvaralačkog rada, umetnici su stvarali na obali Zapadne Morave – prostoru koji je i ove godine poslužio kao inspiracija, ali i kao podsetnik na promene kroz koje grad prolazi. Izgradnja autoputa izmenila je izgled obale, pa se umesto bogatog zelenila koje je

nekada krasilo obalu, danas mogu videti radovi i građevinski zahvati. Upravo ta smena prirode i savremenog razvoja odrazila se i u stvaralačkom izrazu učesnika, koji su na svojim slikama izrazili čežnju za lepotom prirode i zelenila koje ove godine nije bilo, kaže Jelena Jović, predsednica KLIS-a.

Pod krošnjama drveća umetnici su platna ispunili motivima reke i mostova, pejzažima obasjanim letnjim suncem, poljima cvetova u pokretu, ali i mističnim prikazima kosmosa, živopisnim pticama u letu, portretima i figurama u toplim tonovima. Svako delo nosi pečat lične

emocije, ali i zajedničku nit – ljubav prema prostoru koji inspiriše, bez obzira na promene koje donosi vreme.

Foto: Jelena Jović

Prema rečima predsednice, Kolonija je publici pružila priliku da neposredno vidi kako nastaju umetnička dela i da doživi susret stvaralačke energije i prirodnog ambijenta. Raznolikost tema i stilova pokazala je koliko su članovi KLIS-a posvećeni istraživanju novih izraza, ali i

očuvanju tradicije kroz likovno beleženje zavičaja.

Radovi nastali na koloniji vredan su doprinos ne samo kulturnom programu manifestacije već i širem predstavljanju umetničkog stvaralaštva Trstenika. Likovna kolonija još jednom je potvrdila značaj saradnje Turističke organizacije i lokalnih umetničkih udruženja u očuvanju i promociji kulturnog identiteta Trstenika.