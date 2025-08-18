Srbija
AMSS UPUTIO APEL SVIM VOZAČIMA: Samo na ovim granicama ima zadržavanja! A evo kakav je saobraćaj za vikend
AMSS upozorava na mokre kolovoze, slabiju vidljivost i moguće zastoje zbog kiše i vikend gužvi, dok na granicama i naplatnim rampama ima zadržavanja.
Prema informacijama Uprave granične policije zadržavanja za putnička vozila ima na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci, sat vremena i Preševo i Šid po pola sata.
Na teretnim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
