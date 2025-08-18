Vatra je potom krenula da se širi ka selu Gazdare.
VELIKI POŽAR U BUČUMETU KOD MEDVEĐE: Vatra progutala nekoliko kuća i pomoćnih objekata, ima povređenih s opekotinama
Veliki požar zahvatio je selo Gornji Bučumet u opštini Medveđa, u kojem je gorela suva trava i nisko rastinje na površini od oko 20 hektara, a izgorelo je i nekoliko kuća i pomoćnih objekata, nekoliko meštana zadobilo je opekotine a deo njih je evakuisan.
U gašenju vatre učesvovali su radnici “Obnove”, vatrogasci iz Lebana, meštani i helikopter, zbog čega je sprečeno da dođe do širenja vatre na celo selo.
Vatra je potom krenula da se širi ka selu Gazdare.
