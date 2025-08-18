Slušaj vest

Veliki požar zahvatio je selo Gornji Bučumet u opštini Medveđa, u kojem je gorela suva trava i nisko rastinje na površini od oko 20 hektara, a izgorelo je i nekoliko kuća i pomoćnih objekata, nekoliko meštana zadobilo je opekotine a deo njih je evakuisan.

U gašenju vatre učesvovali su radnici “Obnove”, vatrogasci iz Lebana, meštani i helikopter, zbog čega je sprečeno da dođe do širenja vatre na celo selo.

Vatra je potom krenula da se širi ka selu Gazdare.

Kurir.rs/Jugmedia

