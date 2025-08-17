Slušaj vest

Požar, koji je juće izbio u delu vlasotinačke opštine, ugašen je danas u ranim jutarnjim satima, oko 2 časa posle ponoći. Širio se od napuštene deponije u pravcu Konopnice i delu grada u ulici Marka Oreškovića. A veliki plamen prešao je i sa druge strane magistralnog puta i zahvatio atar sela Orašje.

„Gorela je strnjika, nisko rastinje, voćnjaci, zasadi lešnjaka, mlade topole, drvo spremno za ogrev i dva objekta oko kojih je bila urasla trava. Kuće smo uspeli da sačuvamo, a bilo je kritično dok nismo obezbedili trafo stranicu. Zato je preventivno bila isključena struja“, rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije Ivan Stanković.

Vatrogascima vlasotinačkog odeljenja pomagale su kolege iz Leskovca, Lebana i Bojnika. Štab za vanredne situacije, na zahtev vatrogasaca, angažovao je deo mehanizacije JKP Vodovod, preduzeća AB Kop i HSV, a pomagali su i brojni građani svojim vozilima.

„Svako od nas ko ima traktor, a živi blizu mesta požara, uključio se je u kopanje zemlje i pravljenje pojaseva kako bi se sprečilo širenje vatre. Hvala svim građanima koji su pomagali u toku jučerašnjeg dana. Procenjuje se da je požar zahvatio više od 50 hektara zemljišta“, rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović, koji je po funkciji i komandant Štaba za vanredne situacije.

Vatrogasci apeluju da se ne pali vatra na otvorenom, podsećaju da svakodnevno imaju tri do četiri intervencije, a da je ovo drugi veliki požar tokom nedelje za nama na teritoriji vlasotinačke opštine, pored onog u Lipovici.