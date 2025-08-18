Slušaj vest

U okviru tradicionalne manifestacije „Trstenik na Moravi”, koju je od 11. do 17. avgusta organizovala Turistička organizacija Trstenik, održana je likovna kolonija na kojoj je učestvovalo deset članova Kluba likovnih stvaralaca KLIS Trstenik.

-Tokom druženja i stvaralačkog rada, umetnici su stvarali na obali Zapadne Morave – prostoru koji je i ove godine poslužio kao inspiracija, ali i kao podsetnik na promene kroz koje grad prolazi. Izgradnja autoputa izmenila je izgled obale, pa se umesto bogatog zelenila koje je nekada krasilo obalu, danas mogu videti radovi i građevinski zahvati. Upravo ta smena prirode i savremenog razvoja odrazila se i u stvaralačkom izrazu učesnika, koji su na svojim slikama izrazili čežnju za lepotom prirode i zelenila koje ove godine nije bilo, kaže Jelena Jović, predsednica KLIS-a.

IMG_20250815_132903.jpg
Foto: Jelena Jović

Pod krošnjama drveća  umetnici su platna ispunili motivima reke i mostova, pejzažima obasjanim letnjim suncem, poljima cvetova u pokretu, ali i mističnim prikazima kosmosa, živopisnim pticama u letu, portretima i figurama u toplim tonovima. Svako delo nosi pečat lične emocije, ali i zajedničku nit – ljubav prema prostoru koji inspiriše, bez obzira na promene koje donosi vreme.

Prema rečima predsednice,Kolonija je publici pružila priliku da neposredno vidi kako nastaju umetnička dela i da doživi susret stvaralačke energije i prirodnog ambijenta. Raznolikost tema i stilova pokazala je koliko su članovi KLIS-a posvećeni istraživanju novih izraza, ali i očuvanju tradicije kroz likovno beleženje zavičaja.

IMG_20250815_132703.jpg
Foto: Jelena Jović

Radovi nastali na koloniji vredan su doprinos ne samo kulturnom programu manifestacije već i širem predstavljanju umetničkog stvaralaštva Trstenika. Likovna kolonija još jednom je potvrdila značaj saradnje Turističke organizacije i lokalnih umetničkih udruženja u očuvanju i promociji kulturnog identiteta Trstenika.

