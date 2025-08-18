Slušaj vest

Izgradnja toplovoda u Nišu otkrila je novo arheološko nalazište u naselju Jagodin mala. Na samo par metara od nekropole gde su pre nekoliko godina otkrivene zidane grobnice pronađen je novi objekat sa fragmentima keramike i novca iz 4. ili 5.veka.

Marko Janković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, govorio je više o samim otkrićima:

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je objekat koji je građen u suhozidu, ima dve manje prostorije, a jedan deo objekta je ispod igrališta škole. Ono što imamo za sada je u prilično dobrom stanju. Tu su fragmenti keramike, nešto novca i u glavnom se radi o predmetima koji su deo građevinskog materijala.

Arheolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, Aleksandar Aleksić, napomenuo je da se zadatak pre svega odnosi na stvaranje kompromisa između izgradnje i očuvanja arheološkog nasleđa.

Radovi će se odvijati bez zastoja, a toplovod će promeniti trasu.

