NIŠKA BANJA DOBILA DUHOVNU STAZU Prva takve vrste u Srbiji - Čitavom dužinom nalaze se 10 Božijih zapovesti, pravo mesto za podsećanje na hrišćanske vrednosti
Niška Banja na dan svog zaštitnika, Svetog proroka Ilije, dobila je novu atrakciju, duhovnu pešačku stazu koja nosi njegovo ime. Staza povezuje centar sa hramom i posetiocima nudi podsećanje na osnovne hrišćanske vrednosti.
Ova duhovna staza, prva takve vrste u Srbiji, povezuje centar banje sa hramom, a duž nje su postavljene table sa 10 Božijih zapovesti i dve novozavetne poruke.
- To nas podseća na važnost duhovnih vrednosti i daje nam mogućnost da od jednog dela Niške Banje dođemo lakše do hrama. Naše duhovne staze imaju veliku važnost. Pored toga što doprinosi zdravlju, pravljena je da nas podseti na 10 zapovesti koje svi zaboravljamo.
Novi sadržaj u Niškoj Banji već je naišao na pozitivne reakcije građana i turista. Otvaranjem staze „Sveti prorok Ilija“, Niška Banja je dobila ne samo novu turističku i zdravstvenu atrakciju, već i duhovni orijentir koji objedinjuje prirodu, tradiciju i veru – baš na dan svog zaštitnika.
