ALEKSANDAR KIKANOVIĆ HITA KA HILANDARU: Na svojoj misiji prikupljanja sredstava za Hilandarsko selo u Sijarinskoj Banji
Loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović od predviđenih 918 pretrčao je 520 kilometara i juče prešao granicu između Srbije i Severne Makedonije. Mada mu vremenske prilike ne idu na ruku on neumorno hita ka manastiru Hilandar, u još jednoj humanitarnoj misiji koju je započeo sa platoa Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru u Loznici, na Ilindan.
- Prešao sam više od 500 kilometara i sada predstoji trčanje kroz Severnu Makedoniju. Prema mojoj računici još četiri dana trčanja po 40 kilometara i ulazim u Grčku. Vrućine su velike i opasne, čak nekad krenem i u pola šest ujutru da bi izbegao ‘’pakao’’, nekad duže traje trčanje pa me uhvati baš velika vrelina na putu. Najteže mi pada kad završim trčanje pa moram da menjam smeštaj, prođe u tome pola dana zbog čega se slabije i odmorim za naredni dan. Severna Makedonija je nezgodna za trčanje, uzani su im putevi, a pošto ne idem auto-putem to me nekad baš iscrpi jer moram da gazim po travi kraj saobraćajnica. Sve je to deo ovakvog trčanja, važno je da se držim plana. Sve u svemu dobro ide pa, ako Bog da, na vreme stižem na Hilandar, 28. na Uspenje presvete Bogorodice. Idemo dalje, znam šta mi je cilj, zašto trčim i to mi daje veliku snagu. Idem na mesto gde molitva ne prestaje, mesto gde jedva čekam da stignem – kazao je Kikanović jutros za Kurir.
Podseća da je svrha ovoga maratona prikupljanje sredstava za Hilandarsko selo u Sijarinskoj Banji, odnosno besplatne dečije kampove pod pokroviteljstvom Hilandara, kao i dodatne potrebe u Hilandarskom selu, rešavanje pitanja vodosnabdevanja, dodatnog uređenja objekata i prostora, nabavka materijala i opreme. Inače, u Sijarinskoj Banji je prošlog meseca počeo prvi dečiji letnji kamp ‘’Teofilos” pod pokroviteljstvom Hilandara, a u organizaciji Dobrotvorno-obrazovnog udruženja Svetog manastira Hilandara ‘’Teofil 1198” i Kikanović maratonom nastoji da promoviše kamp. Plan mu je da samo trčanje traje 23 dana, plus još nekoliko kada odmara, a svakoga će pretrčati po 40 kilometara, skoro ceo maraton dnevno.
Podsetimo, on je do sada, uglavnom u humanitarne svrhe za lečenje bolesne dece, pretrčao više od 6.000 kilometara, a već pola meseca trči do Svete Gore, odnosno Manastira Hilandar.