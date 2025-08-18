- Prešao sam više od 500 kilometara i sada predstoji trčanje kroz Severnu Makedoniju. Prema mojoj računici još četiri dana trčanja po 40 kilometara i ulazim u Grčku. Vrućine su velike i opasne, čak nekad krenem i u pola šest ujutru da bi izbegao ‘’pakao’’, nekad duže traje trčanje pa me uhvati baš velika vrelina na putu. Najteže mi pada kad završim trčanje pa moram da menjam smeštaj, prođe u tome pola dana zbog čega se slabije i odmorim za naredni dan. Severna Makedonija je nezgodna za trčanje, uzani su im putevi, a pošto ne idem auto-putem to me nekad baš iscrpi jer moram da gazim po travi kraj saobraćajnica. Sve je to deo ovakvog trčanja, važno je da se držim plana. Sve u svemu dobro ide pa, ako Bog da, na vreme stižem na Hilandar, 28. na Uspenje presvete Bogorodice. Idemo dalje, znam šta mi je cilj, zašto trčim i to mi daje veliku snagu. Idem na mesto gde molitva ne prestaje, mesto gde jedva čekam da stignem – kazao je Kikanović jutros za Kurir.