Požar koji je obustavio železnički saobraćaj kod Preševa ugašen je , a kako su rekli u policiji, goreli su trava nisko rastinje i pružni pragovi.

"U 7 i 50 časova javljeno je da je u selu Miratovac opština Preševo došlo do požara na otvorenom prostoru. Na lice mesta izašla su dva vatrogasca sa jednim vozilom. Goreli su trava, nisko rastinje i pružni pragovi. Požar je likvidiran, ugašen“, rečeno je Kuriru u MUP Srbije.