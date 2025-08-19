Slušaj vest

Na najviši vrh Turske, Ararat visok 5.137 metara, 4. avgusta 2025. godine uspešno se popela ženska ekipa Planinarskog društva „Rujno“ iz Užica. Ekspedicija je trajala sedam dana i završena je velikim uspehom.

Posebnu vrednost ovom podvigu daje činjenica da su na vrh stigle isključivo žene – Marija Tomić, Jelena Miljković, Ivana Vidaković, Dušica Marić i Dobrila Janković, uz podršku vodiča Dejana Tomića.

Neustrašive planinarke iz Užica su pokorile najviši vrh Turske Foto: RINA/PD Rujno

Uspon je bio izuzetno zahtevan zbog jakog vetra i otežanih uslova, ali su planinarke istrajale i ostvarile svoj cilj.

- Na vrhu Ararata dočekale su nas suze radosnice, sreća i neizmerne emocije, poručile su članice ekspedicije.

Ovim uspehom PD „Rujno“ upisuje još jedno značajno dostignuće u istoriju društva i potvrđuje snagu, istrajnost i zajedništvo svojih članova.

Rina

Ne propustiteSrbijaALEKSANDAR KIKANOVIĆ HITA KA HILANDARU: Na svojoj misiji prikupljanja sredstava za Hilandarsko selo u Sijarinskoj Banji
LOZNICA-Krenuo pre pola meseca.jpg
SrbijaIZGRADNJA TOPLOVODA U NIŠU OTKRILA NOVO AREHEOLOŠKO NASELJE! Pronalasci su brojni - od novca do građevinskog materijala
366438_250818.00_33_08_16.Still002.jpg
SrbijaUMETNIČKA ČEŽNJA ZA LEPOTOM PRIRODE I ZELENILA Likovna kolonija u okviru manifestacije "Trstenik na Moravi" (FOTO)
IMG_20250815_132642.jpg
SrbijaNIŠKA BANJA DOBILA DUHOVNU STAZU Prva takve vrste u Srbiji - Čitavom dužinom nalaze se 10 Božijih zapovesti, pravo mesto za podsećanje na hrišćanske vrednosti
366438_250818.01_28_05_18.Still006.jpg