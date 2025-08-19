NEUSTRAŠIVE ŽENE IZ UŽICA OSVOJILE VRH TURSKE Planinarke se popele na Ararat, pa poručile: "Plakale smo od sreće!" (FOTO)
Na najviši vrh Turske, Ararat visok 5.137 metara, 4. avgusta 2025. godine uspešno se popela ženska ekipa Planinarskog društva „Rujno“ iz Užica. Ekspedicija je trajala sedam dana i završena je velikim uspehom.
Posebnu vrednost ovom podvigu daje činjenica da su na vrh stigle isključivo žene – Marija Tomić, Jelena Miljković, Ivana Vidaković, Dušica Marić i Dobrila Janković, uz podršku vodiča Dejana Tomića.
Uspon je bio izuzetno zahtevan zbog jakog vetra i otežanih uslova, ali su planinarke istrajale i ostvarile svoj cilj.
- Na vrhu Ararata dočekale su nas suze radosnice, sreća i neizmerne emocije, poručile su članice ekspedicije.
Ovim uspehom PD „Rujno“ upisuje još jedno značajno dostignuće u istoriju društva i potvrđuje snagu, istrajnost i zajedništvo svojih članova.
Rina