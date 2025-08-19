Slušaj vest

Na najviši vrh Turske, Ararat visok 5.137 metara, 4. avgusta 2025. godine uspešno se popela ženska ekipa Planinarskog društva „Rujno“ iz Užica. Ekspedicija je trajala sedam dana i završena je velikim uspehom.

Posebnu vrednost ovom podvigu daje činjenica da su na vrh stigle isključivo žene – Marija Tomić, Jelena Miljković, Ivana Vidaković, Dušica Marić i Dobrila Janković, uz podršku vodiča Dejana Tomića.

1/5 Vidi galeriju Neustrašive planinarke iz Užica su pokorile najviši vrh Turske Foto: RINA/PD Rujno

Uspon je bio izuzetno zahtevan zbog jakog vetra i otežanih uslova, ali su planinarke istrajale i ostvarile svoj cilj.

- Na vrhu Ararata dočekale su nas suze radosnice, sreća i neizmerne emocije, poručile su članice ekspedicije.

Ovim uspehom PD „Rujno“ upisuje još jedno značajno dostignuće u istoriju društva i potvrđuje snagu, istrajnost i zajedništvo svojih članova.