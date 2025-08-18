Slušaj vest

Radi ublažavanja posledica dugotrajne suše koja je izazvala nestašice vode, pripadnici Vojske Srbije su angažovani na pružanju pomoći u vodosnabdevanju domaćinstava u više sela na teritoriji Bujanovca, Kruševca i Sjenice.

Po zahtevima i molbama organa lokalne samouprave, trenutno je angažovano sedam autocisterni za vodu u ovim mestima, gde će ostati do stabilizacije hidroloških uslova i snabdevanja vodom.

1_angazovanje_vs_na_vosdosnabdevanju_stanovnistva_1755520766.jpg
Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Primarno se dopunjavaju bunari, cisterne i rezervoari za vodu koja se koristi u domaćinstvima i za napajanje stoke, i to u selima Jablanica, Donje Novo Selo i Pretina kod Bujanovca i u Velikom Šiljegovcu, Grevcima, Ribarima i Ribarskoj Banji kod Kruševca.

Pripadnici Vojske Srbije su od prošlog četvrtka angažovani na istom zadatku i u selima na Pešterskoj visoravni u opštini Sjenica, gde je inžinjerija Vojske Srbije ranije ovog meseca izvodila radove na iskopavanju novih i uređenju i čišćenju postojećih pojila za stoku.

U situaciji kada se meštani mnogih sela suočavaju sa nestašicom vode, Vojska Srbije ostaje spremna da pomogne svom narodu i, u svakom trenutku i u skladu sa raspoloživim kapacitetima, angažovaće svoje snage i sredstva za pružanje pomoći ugroženim građanima Republike Srbije.

