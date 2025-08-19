Slušaj vest

Nekada ne tako popularna planina, sa ogromnim ali nedovoljno iskorišćenim turističkim potencijalom Kablar će se uskoro naći na mapi turista iz svih krajeva sveta. Stakleni vidikobac Skywalk je izgrađen i uskoro sledi njegovo otvaranje. Međutim, to je mnogo više od turističke atrakcije jer je izgradnja vidikovca otvorila je vrata i za druge investicije – uređeni su putevi, obezbeđena je struja, asfaltirane saobraćajnice, a Ovčarsko-kablarska klisura postala je dostupnija nego ikada. Meštani ističu da je upravo ovaj projekat bio prelomna tačka koja je pokrenula ceo kraj.

- Prelomna je tačka bila taj vidikovac, onda je pokrenuto i putevi, i struja, i asfalt. Značiće i nama i svima, i opštini i državi, kažu stanovnici sela Kablara za RINU.

Sa vidikovca, koji su meštani simbolično nazvali „Kablarska balerina“, pruža se pogled na pola Srbije, ali je i simbol novog života. Oživela je Ovčar banja, izgrađeno je pristanište na jezeru Međuvršje, uređene su parkovske površine, dečija igrališta, amfiteatar i prirodnjački centar. Sve to već privlači veliki broj turista iz zemlje i inostranstva.

Pored turizma, projekat je pokrenuo i razvoj seoskih domaćinstava i ugostiteljskih objekata. Lokalni proizvođači ponovo nude tradicionalne specijalitete poput čuvenog kablarskog kajmaka, dok domaćini rado dočekuju goste u svojim kućama.

- Mislim da će biti uživanje raditi i truditi se za svoj groš, na svojoj dedovini. Mislim da su i preci ponosni na to, kaže jedan od meštana.

Novi Vidikovac na Kablaru postao je simbol preporoda, ali i dokaz da ulaganja u turizam i infrastrukturu mogu oživeti čitav kraj. Za posetioce, to je prilika da ponesu sa sobom nezaboravne uspomene, a za lokalno stanovništvo – novi početak.