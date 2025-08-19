Iz Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca navode da će akcija u slučaju loših vremenskih prilika biti odložena.
AKCIJA SUZBIJANJA KOMARACA U LESKOVCU: Obaviće se u četvrtak i petak s početkom u 19 časova
Peti tretman u okviru akcije suzbijanja odraslih formi komaraca zamagljivanjem obaviće se u četvrtak, 21. avgusta i u petak, 22. avgusta, sa početkom u 19 časova, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Leskovca.
Sprovođenje tretmana u četvrtak obaviće se u užem delu grada, kao i na potezu prema Manojlovcu, Mrštanu i Bogojevcu, a u petak prema Vučju, Grdelici, Brestovcu, Bojniku i Lebanu.
Iz Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca navode da će akcija u slučaju loših vremenskih prilika biti odložena.
