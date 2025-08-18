Slušaj vest

U Jasici, pored Kruševca a na levoj obali Zapadne Morave, otpočelo je čišćenje divlje deponije.

Ukupna vrednost projekta je dva miliona dinara, resorno ministarstvo ulaže 1,6 miliona dinara, a grad Kruševac 400.000 dinara.

- Radovi se odvijaju prema projektu Ministarstva zaštite životne sredine u saradnji sa gradom Kruševcem. Vrednost projekta je 2 miliona dinara, od čega je učešće Ministarstva 1,6 miliona dinara, dok je grad obezbedio 400.000 dinara.

Foto: Grad Kruševac

Ovo je druga godina zaredom kako se uklanja ova divlja deponija. Osim što se troše značajna finansijska sredstva, zagađuje se i životna sredina. Apelujemo na građane da neodgovornim ponašanjem ne narušavaju eko sistem, već da otpad odvoze na za to odgovarajuća i predviđena mesta. U svemu tome, značajnu ulogu ima i JKP „Kruševac“, kaže Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika Kruševca.

Prema njenim rečima, deponija u Jasici jedna je od najvećih, dok se druge koje su manjeg obima redovno uklanjaju. Na ovoj se odlaže i građevinski otpad, što dodatno pogoršava situaciju. Prošle godine samo za čišćenje je utrošeno oko 5 miliona dinara, a efekat bi bio mnogo bolji ukoliko bi se sredstva preusmerila na ozelenjavanje, izgradnju parkova i zelenih površina.

Foto: Grad Kruševac

Izvršni direktor JKP „Kruševac“ Nemanja Lazarević kaže da se divlja deponija u Jasici prostire u dužini od 1.500 metara.

- Raspolažemo sa deponijom predviđenom za odlaganje građevinskog otpada u Srnju. Posedujemo i drobilicu kako bi se ponovo iskoristio ovaj materijal. Sa simboličnom cenom od 70 dinara po kubiku podržavamo privredu grada Kruševca i pozivamo sve građevinske firme i investitore da sklope ugovor sa nama i građevinski otpad dovezu na deponiju. Osim očuvanja životne sredine, prerađen otpad ima i društvenu korist, jer služi za nasipanje puteva i stabilizaciju terena, istakao je on.