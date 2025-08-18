UKLANJANJE DIVLJE DEPONIJE U JASICI: Kruševac ulaže značajna sredstva za zaštitu čovekove sredine (FOTO)
U Jasici, pored Kruševca a na levoj obali Zapadne Morave, otpočelo je čišćenje divlje deponije.
Ukupna vrednost projekta je dva miliona dinara, resorno ministarstvo ulaže 1,6 miliona dinara, a grad Kruševac 400.000 dinara.
- Radovi se odvijaju prema projektu Ministarstva zaštite životne sredine u saradnji sa gradom Kruševcem. Vrednost projekta je 2 miliona dinara, od čega je učešće Ministarstva 1,6 miliona dinara, dok je grad obezbedio 400.000 dinara.
Ovo je druga godina zaredom kako se uklanja ova divlja deponija. Osim što se troše značajna finansijska sredstva, zagađuje se i životna sredina. Apelujemo na građane da neodgovornim ponašanjem ne narušavaju eko sistem, već da otpad odvoze na za to odgovarajuća i predviđena mesta. U svemu tome, značajnu ulogu ima i JKP „Kruševac“, kaže Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika Kruševca.
Prema njenim rečima, deponija u Jasici jedna je od najvećih, dok se druge koje su manjeg obima redovno uklanjaju. Na ovoj se odlaže i građevinski otpad, što dodatno pogoršava situaciju. Prošle godine samo za čišćenje je utrošeno oko 5 miliona dinara, a efekat bi bio mnogo bolji ukoliko bi se sredstva preusmerila na ozelenjavanje, izgradnju parkova i zelenih površina.
Izvršni direktor JKP „Kruševac“ Nemanja Lazarević kaže da se divlja deponija u Jasici prostire u dužini od 1.500 metara.
- Raspolažemo sa deponijom predviđenom za odlaganje građevinskog otpada u Srnju. Posedujemo i drobilicu kako bi se ponovo iskoristio ovaj materijal. Sa simboličnom cenom od 70 dinara po kubiku podržavamo privredu grada Kruševca i pozivamo sve građevinske firme i investitore da sklope ugovor sa nama i građevinski otpad dovezu na deponiju. Osim očuvanja životne sredine, prerađen otpad ima i društvenu korist, jer služi za nasipanje puteva i stabilizaciju terena, istakao je on.
Kurir.rs