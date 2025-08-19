Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 47 terenskih intervencija (30 tokom dana i 17 preko noći).

U ambulanti su obavljena 64 pregleda odraslih osoba (u toku dana 19, a u noćnoj smeni 45 pregleda) i 23 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnim mestima bilo je ukupno 10 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa stomačnim problemima, sa epileptičnim napadima, dijabetičari i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, oboleli od karcinoma i sa povredama, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 časa upućeno 157 poziva telefonom.

