Naša je zemlja prepuna skrivenih bisera. Jedno takvo mesto nalazi se na svega dvadesetak minuta vožnje od Novog Sada, a u pitanju je Ledničko jezero, nastalo kada je voda napunila kamenolom. Odlikuje ga neobična boja vode, okruženo je šumom i mnogi po slikama nikad ne bi pogodili da se nalazi u Srbiji.

Foto: Kurir Televizija

Za boju su zaslužni mineralni sastav tla i šumska oaza uz pomoć sunčevih zraka. Kada je voda ispunila bivši kamenolom, jezero je postalo omiljeno najpre među meštanima, a poslednjih godina postalo je hit na društvenim mrežama pa ima sve više posetilaca iz Novog Sada i Beograda.

Na Ledinačkom jezeru mnoge naše estradne zvezde snimale su spotove, ali je poslužilo i za scene u nekoliko domaćih igranih filmova. Ipak treba reći i to da je firma koja eksploatiše kamen na Fruškoj gori, a kojoj pripada jezero, jasno naznačila da je kupanje zabranjeno. Posetioci znaju da u vodu ulaze na sopstvenu odgovornost, ali kažu da se osećaju bezbedno.

- Ne idemo mnogo daleko...

- Svakako se mora paziti, ali nije opasno - rekli su posetioci ovog jezera.

