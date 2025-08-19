OMILJENO KUPALIŠTE U SRBIJI GDE JE KUPANJE ZABRANJENO! Brojni kultni filmovi snimani su baš na ovom mestu, a boja vode ne može da se dočara na slikama
Naša je zemlja prepuna skrivenih bisera. Jedno takvo mesto nalazi se na svega dvadesetak minuta vožnje od Novog Sada, a u pitanju je Ledničko jezero, nastalo kada je voda napunila kamenolom. Odlikuje ga neobična boja vode, okruženo je šumom i mnogi po slikama nikad ne bi pogodili da se nalazi u Srbiji.
Za boju su zaslužni mineralni sastav tla i šumska oaza uz pomoć sunčevih zraka. Kada je voda ispunila bivši kamenolom, jezero je postalo omiljeno najpre među meštanima, a poslednjih godina postalo je hit na društvenim mrežama pa ima sve više posetilaca iz Novog Sada i Beograda.
Na Ledinačkom jezeru mnoge naše estradne zvezde snimale su spotove, ali je poslužilo i za scene u nekoliko domaćih igranih filmova. Ipak treba reći i to da je firma koja eksploatiše kamen na Fruškoj gori, a kojoj pripada jezero, jasno naznačila da je kupanje zabranjeno. Posetioci znaju da u vodu ulaze na sopstvenu odgovornost, ali kažu da se osećaju bezbedno.
- Ne idemo mnogo daleko...
- Svakako se mora paziti, ali nije opasno - rekli su posetioci ovog jezera.
