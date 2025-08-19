Slušaj vest

U narednom periodu slede administrativni postupci – usvajanje statuta i formiranje organa upravljanja.

Šta znači status zdravstvenog centra?

Zdravstveni centar predstavlja objedinjavanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u jednoj ustanovi. To praktično znači da će pacijenti moći lakše da ostvaruju svoja prava – od pregleda kod lekara opšte prakse do upućivanja specijalistima i bolničkog lečenja – bez „lutanja“ između dve institucije. Prednost za građane ogleda se u bržoj razmeni informacija među lekarima, boljoj organizaciji zakazivanja i kvalitetnijoj dostupnosti usluga u seoskim ambulantama, gde je dosad nedostatak kadra bio hroničan problem.

Kako je naglašeno, ova promena donosi dve ključne koristi: lekarima se otvara mogućnost napredovanja i specijalizacije, a ujedno postoji mogućnost da budu upućivani i u ambulante u selima, gde je hronično manjak kadra.

Dobit za osoblje

Kada je reč o lekarima i ostalom medicinskom osoblju, status centra donosi mogućnosti za profesionalno usavršavanje, napredovanje i specijalizacije. Takođe, predviđeno je da zaposleni mogu rotirati i raditi u različitim ambulantama, što povećava njihovo iskustvo i ravnomernije raspoređuje stručni kadar na terenu.

Grad se, međutim, već godinama suočava sa ozbiljnim manjkom lekara. Deo zaposlenih odlazi u penziju ili u inostranstvo, dok mladi specijalizanti tek završavaju dugotrajno školovanje. Zbog toga se vikendom, na primer, u ginekološkom odeljenju angažuju lekari iz Valjeva.

– U Sremskoj Mitrovici svako ko završi medicinski fakultet može odmah da dobije posao – istakao je gradonačelnik Branislav Nedimović, dodajući da problem predstavlja i činjenica da deo kadra, nakon specijalizacije o državnom trošku, odlazi u veće gradove ili van zemlje.