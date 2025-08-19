Slušaj vest

Dinamika je sledeća.

- Prvih 21 dan: radovi će se izvoditi u desnoj cevi tunela, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz tehničke službene prolaze u levoj cevi. Nakon toga, narednih 21 dan radovi će se prebaciti u levu cev tunela, a vozila će se kretati dvosmerno kroz službene prolaze u desnoj cevi - potvrdjeno je za RINU u JP "Putevima Srbije".

Vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Kurir.rs/RINA

