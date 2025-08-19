Na auto-putu Miloš Veliki, na deonici Pakovraće – Požega, u zoni tunela Laz, uvedena je izmena režima saobraćaja zbog radova na putu
RADOVI NA DEONICI AUTO-PUTA PAKOVRAĆE - POŽEGA: Vozači, pažnja! Preusmerava se saobraćaj
Dinamika je sledeća.
- Prvih 21 dan: radovi će se izvoditi u desnoj cevi tunela, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz tehničke službene prolaze u levoj cevi. Nakon toga, narednih 21 dan radovi će se prebaciti u levu cev tunela, a vozila će se kretati dvosmerno kroz službene prolaze u desnoj cevi - potvrdjeno je za RINU u JP "Putevima Srbije".
Vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.
Kurir.rs/RINA
