Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević priredila im je prijem, sa kojeg je mladim gostima poručila da Užice ne zaboravlja svoje sunarodnike na Kosovu, koje podržava na mnogo načina.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što i ove godine imam priliku da vas pozdravim i poželim vam dobrodošlicu u naš grad. Znam da život na Kosovu i Metohiji nije uvek jednostavan i da se vi suočavate sa problemima sa kojima se teško suočavaju i odrasli, ali isto tako znam da vaša ljubav, hrabrost i ponos prevazilaze sve prepreke. Zbog toga ste upravo vi uzor svima nama, kako se voli svoja opština, grad i zemlja“, rekla je Raković Radivojević.

Istakla je da svi zajedno iz Užica šalju važnu poruku o značaju zajedništva i sloge.

„Užice ne zaboravlja svoje sunarodnike na Kosovu i Metohiji. Redovno se družimo tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pomažemo rad Narodne kuhinje, a i ove vaše posete deo su naše dobre međusobne saradnje“, istakla je gradonačelnica, poželevši deci da što pre ponovo dođu u grad u koji su uvek dobrodošli.

Prethodnih nekoliko dana, četrdeset troje dece iz Leposavića, Zubinog potoka, Severne Mitrovice i Zvečana uživalo je u festivalu „Licidersko srce“, ali i svim ostalim turističkim destinacijama koje su obišli.

Imali su priliku i da se upoznaju sa bogatim kulturno-istorisjkim nasleđem grada, posete Zlatibor i voze se gondolom.

Prema rečima Miodraga Radovanovića, velikog humanitarca sa Kosova i dugogodišnjeg prijatelja Užica, za decu koja veoma teško žive ovo je prilika da bar na nekoliko dana osete duh slobode i života kojim zaslužuju da žive.

„Čast mi je i zadovoljstvo da ponovo vidim sve vas koji brinete o nama od početka naše saradnje, koja je počela podrškom za izgradnju crkve u Kamenici i koja se produbila i nastavila zahvaljujući gradonačelnici i gradu koji učestvuje u svim humanitarnim akcijama i aktivnostima. Pored sve te pomoći koja je stigla do nas, mnogo nam znači fizičko prisustvo divnih ljudi iz grada koji nas redovno posećuju na našim dešavanjima. Upravo to prisustvo daje nama vetar u leđa i znamo da nismo sami i nismo zaboravljeni. Naravno mi ćemo se i gradu Užicu i majci Srbiji odužiti onako kako treba”, rekao je Radovanović.