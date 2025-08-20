Slušaj vest

Opština Lučani isplatila je đacima od prvog do osmog razreda novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara po detetu, čime je obuhvaćeno oko 1.100 učenika. Novac je uplaćen na račune roditelja i može da se koristi za nabavku udžbenika, školskog pribora, laptopova, tableta, sportske opreme, muzičkih instrumenata i ekskurzija.

Predsednik opštine Milivoje Dolović naglasio je da je cilj ove podrške da se roditeljima olakša obezbeđivanje neophodnih školskih potrepština i da se podstakne ulaganje u obrazovanje dece.

- Ovakav vid pomoći pomaže roditeljima, ali i motiviše da se ulaže u školovanje, jer znamo da su troškovi sve veći, a obrazovanje dece prioritet opštine Lučani - rekao je za RINU Dolović.

On je podsetio da se pomoć isplaćuje drugu godinu zaredom, te da će praksa biti nastavljena i u budućnosti, uz mogućnost povećanja iznosa. Za ovu namenu iz budžeta opštine izdvojeno je oko 11 miliona dinara.