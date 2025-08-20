Slušaj vest

Opština Lučani isplatila je đacima od prvog do osmog razreda novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara po detetu, čime je obuhvaćeno oko 1.100 učenika. Novac je uplaćen na račune roditelja i može da se koristi za nabavku udžbenika, školskog pribora, laptopova, tableta, sportske opreme, muzičkih instrumenata i ekskurzija.

Predsednik opštine Milivoje Dolović naglasio je da je cilj ove podrške da se roditeljima olakša obezbeđivanje neophodnih školskih potrepština i da se podstakne ulaganje u obrazovanje dece.

- Ovakav vid pomoći pomaže roditeljima, ali i motiviše da se ulaže u školovanje, jer znamo da su troškovi sve veći, a obrazovanje dece prioritet opštine Lučani - rekao je za RINU Dolović.

On je podsetio da se pomoć isplaćuje drugu godinu zaredom, te da će praksa biti nastavljena i u budućnosti, uz mogućnost povećanja iznosa. Za ovu namenu iz budžeta opštine izdvojeno je oko 11 miliona dinara.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaOVAJ ŠTAND JE MEĐU NAJPOSEĆENIJIM U GUČI Apel saobraćajaca da NE sedate pijani za volan
1754759575_guca-pojačana-kontrola-vozači-usp-fotorina7.jpg
SrbijaNAKON 70 GODINA REKONSTRUIŠE SE VODOVODNA MREŽA U LUČANIMA Spas za 15.000 ljudi koji će sada biti priključeni na sistem Rzav (FOTO)
175378528617531803361725374038opstina-lucani-rina.jpg
HronikaOTAC I SIN ORTAČKI GAJILI MARIHUANU U LUČANIMA! POLICIJA ZATEKLA ŠOK PRIZOR! Pronađena velika količina droge i u njihovoj kući, pa usledilo neviđeno hapšenje!
screenshot-20231010-152935.jpg
SrbijaBAZEN U GUČI BESPLATAN ZA SVE MEŠTANE, OTVARA SE 10. JULA! Oglasio se Dolović: Čeka se samo potpis za spasioca (FOTO)
1751804424_lucani-bazen-otvaranje-foto_rina01.jpg