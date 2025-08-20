Slušaj vest

LOZNICA – Sve lozničke osnovne i srednje škole biće spremne da prvog septembra prime učenike i započnu novu školsku godinu, kažu u lokalnoj samoupravi. Grad godinama radi na osavremenjavanju školskih objekata pa to čini i ove tokom trajanja letnjeg raspusta.

Foto: T. Ilić

Ove godine je za kapitalno održavanje školskih objekata predviđeno oko 46 miliona dinara, deo radova je okončan, a deo je u završnoj fazi. Najveći posao obavlja se u novom delu OŠ ‘’Anta Bogićević’’gde se uz pomoć države radi kompletna rekonstrukcija objekta, biće gotova do Nikoljdana, s tim da će za kupovinu školskog nameštaja lokalna samouprava izdvojiti 7,5 miliona dinara. Radi se i u školi ‘’Jovan Cvijić’’ gde su započeti radovi na izgradnji sale za fizičko vaspitanje.

Foto: T. Ilić

Kako navode iz gradske uprave, po potrebi se radilo, ili radi na ograđivanju školskih dvorišta, rekonstruisanju krovova, dela fasada, kotlarnica, asfaltiranju sportskih igrališta, zameni stolarije i elektroinstalacija, a u jednoj školi je urađena klimatizacija fiskulturne sale. U svim školama se odvija i redovno održavanje, krečenje učionica, sanacija podova, a u OŠ “Sveti Sava” u Lipničkom Šoru naredne sedmice očekuje se početak radova na adaptaciji dela škole za potrebe predškolske ustanove “Bambi”, prostora za smeštaj pedesetoro mališana. Radove zajednički finansiraju Grad i Ministarstvo za brigu o porodici i treba da budu gotovi do kraja septembra. Majstori nisu zaobišli ni srednje škole pa Gimnazija ‘’Vuk Karadžić’’ dobija zamenu dela fasadne stolarije, a u Srednjoj ekonomskoj školi biće saniran deo krova.

Foto: T. Ilić