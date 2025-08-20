BIĆE SPREMNI ZA POČETAK NASTAVE: Radovi na školskim objektima u lozničkom kraju (FOTO)
LOZNICA – Sve lozničke osnovne i srednje škole biće spremne da prvog septembra prime učenike i započnu novu školsku godinu, kažu u lokalnoj samoupravi. Grad godinama radi na osavremenjavanju školskih objekata pa to čini i ove tokom trajanja letnjeg raspusta.
Ove godine je za kapitalno održavanje školskih objekata predviđeno oko 46 miliona dinara, deo radova je okončan, a deo je u završnoj fazi. Najveći posao obavlja se u novom delu OŠ ‘’Anta Bogićević’’gde se uz pomoć države radi kompletna rekonstrukcija objekta, biće gotova do Nikoljdana, s tim da će za kupovinu školskog nameštaja lokalna samouprava izdvojiti 7,5 miliona dinara. Radi se i u školi ‘’Jovan Cvijić’’ gde su započeti radovi na izgradnji sale za fizičko vaspitanje.
Kako navode iz gradske uprave, po potrebi se radilo, ili radi na ograđivanju školskih dvorišta, rekonstruisanju krovova, dela fasada, kotlarnica, asfaltiranju sportskih igrališta, zameni stolarije i elektroinstalacija, a u jednoj školi je urađena klimatizacija fiskulturne sale. U svim školama se odvija i redovno održavanje, krečenje učionica, sanacija podova, a u OŠ “Sveti Sava” u Lipničkom Šoru naredne sedmice očekuje se početak radova na adaptaciji dela škole za potrebe predškolske ustanove “Bambi”, prostora za smeštaj pedesetoro mališana. Radove zajednički finansiraju Grad i Ministarstvo za brigu o porodici i treba da budu gotovi do kraja septembra. Majstori nisu zaobišli ni srednje škole pa Gimnazija ‘’Vuk Karadžić’’ dobija zamenu dela fasadne stolarije, a u Srednjoj ekonomskoj školi biće saniran deo krova.
Podsetimo, na području Grada Loznice nalazi se više od 50 školskih objektima u kojima se izvodi nastava, u 14 matičnih osnovnih škola sa 29 izdvojenih odeljenja, četiri srednje i jednoj osnovnoj muzičkoj školi.