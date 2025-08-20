Slušaj vest

Ulice Kneza Milete Radojkovića i Vuka Karadžića u varvarinskom naselju Rasadnik dobijaju asfalt, čija je vrednost 22 miliona dinara.

Asfaltiranje u Varvarinu 1.jpg
Foto: Opština Varvarin

- Sredstvima Ministarstva privrede u narednim nedeljama biće unapređena saobraćajna infrastruktura u naselju Rasadnik, gde će biti asfaltirane ulice Kneza Milete Radojkovića i Vuka Karadžića. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom posete opštini Varvarin krajem januara ove godine, ali i obilaska fabrike nameštaja "Lika" u naselju Rasadnik, primetio da u ovom delu Varvarina nedostaje putna infrastruktura koja bi poboljšala kako razvoj privrede, tako i kvalitet života stanovnika ovog naselja, pa je obećao podršku. Obećao – ispunio. Prema rečima izvođača radovi su u toku i biće završeni na vreme, kaže predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević.

Realizacija ove značajne investicije doprineće privrednom i društvenom razvoju ove pomoravske varošiće i unaprediti kvalitet života njenih stanovnika.

Biblioteka u Varvarinu.jpg
Varvarin, novi bunar za vodosnabdevanje.jpg
Varvarin h.jpg