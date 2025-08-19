Slušaj vest

Lovočuvari službe "Toplica" iz Prokuplja prijavili su nepoznata lica za koja se sumnja sa su bili u krivolovu na divlju svinju u plainskom selu Glasovik kod Prokuplja. Obavešten je i dežurni tužilac Osnovnog tužilaštva Prokuplje.

Oni su tokom noći, negde oko jedan sat nakon ponoći pomoću termovizije primetili lice u šljivaku sa puškom. Nakon toga čekali su na samom putu, a kada su iz vozila ugledali automobil lovočuvara, pobegli su, ali su lovočuvari zabeležili registracije. Sumnjaju da je više lica bilo u vozilu.

Oni su svoja saznanja predočili Odeljenju za ekološki kriminal Policijske uprave Prokuplje, te je dežurni tužilac nakon primljenog obaveštenja naložio određene radnje.

- I večeras smo po prijavama građana obišli Mrljak jer je primećena divlja svinja koja se otežano kreće. Pojačane su kontrole kako bi se sprečio krivolov a ovom i svim drugim potezima kojima upravlja lovočuvarska služba - rečeno nam je u ovoj službi.

Direktan povod za sačekuše krivolovcima bila je lokva krvi koja je primećena na regionalom putu ka Žitnom potoku, odmah iza takozvane glasovičke stanice.