LOVOČUVARI PRIJAVILI KRIVOLOV KOD PROKUPLJA: Usred noći videli čoveka sa puškom, pa im pobegao! Sad pojačana kontrola
Lovočuvari službe "Toplica" iz Prokuplja prijavili su nepoznata lica za koja se sumnja sa su bili u krivolovu na divlju svinju u plainskom selu Glasovik kod Prokuplja. Obavešten je i dežurni tužilac Osnovnog tužilaštva Prokuplje.
Oni su tokom noći, negde oko jedan sat nakon ponoći pomoću termovizije primetili lice u šljivaku sa puškom. Nakon toga čekali su na samom putu, a kada su iz vozila ugledali automobil lovočuvara, pobegli su, ali su lovočuvari zabeležili registracije. Sumnjaju da je više lica bilo u vozilu.
Oni su svoja saznanja predočili Odeljenju za ekološki kriminal Policijske uprave Prokuplje, te je dežurni tužilac nakon primljenog obaveštenja naložio određene radnje.
- I večeras smo po prijavama građana obišli Mrljak jer je primećena divlja svinja koja se otežano kreće. Pojačane su kontrole kako bi se sprečio krivolov a ovom i svim drugim potezima kojima upravlja lovočuvarska služba - rečeno nam je u ovoj službi.
Direktan povod za sačekuše krivolovcima bila je lokva krvi koja je primećena na regionalom putu ka Žitnom potoku, odmah iza takozvane glasovičke stanice.
Očekuju da policija idetifikuje lica koja su sinoć bila u vozilu, te da se protiv njih preduzmu odgovarajuće zakonske mere.
Kako kažu, nastaviće sa intenzivnijom i pojačanom kotrolom kako bi sprečili krivolov.