U želji da finansijski olakšaju svojim roditeljima izazove koje nosi nova školska godina, braća Šaćirović iz Novog Pazara odlučila su da stvari uzmu u svoje ruke. Nabavili su sve što im je bilo potrebno za pokretanje malog uličnog biznisa i bacili su se na posao. O čemu se tačno radi i kako napreduje prodaja, istraživao je Emir Ličina i Kurir televizija.

Džemil i Džejlan odlučili su da prodajom osvežavajućih napitaka i slatkiša u parku zarade novac koji će im pomoći da se pripreme za novu školsku godinu.

jutarnji clean.01_12_54_20.Still007.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Hteli smo roditeljima da olakšamo, volimo tako da zarađujemo - kaže Džejlan Šaćirović.

Džemil dodaje da su njihovi roditelji onkološki bolesnici, te da su braća želela da im daju više vremena da odmore.

- Oni bi voleli da sami nabave novac, ali mi smo došli do te ideje i hvala svima koju su nas podržali.

Pažljivim odabirom asortimana, potrudili su se da se na njihovoj tezgi nađe sve ono što može pomoći građanima da se rasklade i osveže u ovim letnjim danima.

jutarnji clean.01_13_25_04.Still008.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Čaša limunade košta 100 dinara, a malinada je 50, pošto je to ipak sirup koji se razređuje - objašnjava Džemil.

O njima se već danima priča i piše na društvenim mrežama. Braća Šačirović kažu da im je to pomoglo u promociji njihovog malog biznisa. Mudro i strateški su za lokaciju odabrali upravo gradski park.

- U parku ima dosta hlada, ima i stolova. Ljudi mogu da sednu da popiju sok. Ima mnogo prolaznika i mislim da je to dobro mesto - zaključio je Džejlan.

