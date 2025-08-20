BRAĆA ODLUČILA SAMA DA ZARADE KAKO BI OLAKŠALI BOLESNIM RODITELJIMA! Pokrenuli ulični biznis i obezbedili sebe za školu "Treba da odmaraju, mi ćemo zaraditi.."
U želji da finansijski olakšaju svojim roditeljima izazove koje nosi nova školska godina, braća Šaćirović iz Novog Pazara odlučila su da stvari uzmu u svoje ruke. Nabavili su sve što im je bilo potrebno za pokretanje malog uličnog biznisa i bacili su se na posao. O čemu se tačno radi i kako napreduje prodaja, istraživao je Emir Ličina i Kurir televizija.
Džemil i Džejlan odlučili su da prodajom osvežavajućih napitaka i slatkiša u parku zarade novac koji će im pomoći da se pripreme za novu školsku godinu.
- Hteli smo roditeljima da olakšamo, volimo tako da zarađujemo - kaže Džejlan Šaćirović.
Džemil dodaje da su njihovi roditelji onkološki bolesnici, te da su braća želela da im daju više vremena da odmore.
- Oni bi voleli da sami nabave novac, ali mi smo došli do te ideje i hvala svima koju su nas podržali.
Pažljivim odabirom asortimana, potrudili su se da se na njihovoj tezgi nađe sve ono što može pomoći građanima da se rasklade i osveže u ovim letnjim danima.
- Čaša limunade košta 100 dinara, a malinada je 50, pošto je to ipak sirup koji se razređuje - objašnjava Džemil.
O njima se već danima priča i piše na društvenim mrežama. Braća Šačirović kažu da im je to pomoglo u promociji njihovog malog biznisa. Mudro i strateški su za lokaciju odabrali upravo gradski park.
- U parku ima dosta hlada, ima i stolova. Ljudi mogu da sednu da popiju sok. Ima mnogo prolaznika i mislim da je to dobro mesto - zaključio je Džejlan.
