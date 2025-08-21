U centru Varvarina održana je prva projekcija filma na otvorenom. Bioskop pod vedrim i zvezdanim nebom okupio je brojne mališane i njihove roditelje, da uživaju u filmu “Štrumpfovi”, koji je obeležio detinjstvo mnogih generacija.

- Prva radionica, bioskop na otvorenom, uspešno je realizovana. Deca su ponela prelepo iskustvo puno smeha i radosti, gledala su crtaće, uživala u kokicama i osveženju, a kao šlag na torti veče je upriličeno uz Mikija i Mini Maus, što je mališanima donelo dodatno uživanje. Hvala još jednom dobrim ljudima koji su donirali slatkiš za druga sa smetnjama u razvoju. Još jednom vas pozivamo na našu sledeću radionicu koja će se održati u Gornjem Katunu, kod crkve Svetog Pantelejmona, da budete deo naše nove avanture “Igre bez granica”. Jak tim, jaka ekipa, vidimo se na narednim događajima, poručili su iz Udruženja “Naša deca 037”.