Duodrama “Čorba od kanarinca”, prema tekstu Miloša Radovića, a u izvođenju i režiji Tijane Matić i Andreja Jovanovića iz Trsteničkog pozorišta, niže uspehe na scenama u Srbiji i regionu.

Sjajan komad "Čorba od kanarinca“ napisao je Miloš Radović, sin legendarnog Duška Radovića, premijerno je izveden u Trsteniku, a zatim u Vrnjačkoj Banji i oduševio je mnogobrojnu publiku. Ovaj autorski projekat je realizovalo dvoje Trsteničana – Tijana Matić, glumica Trsteničkog pozorišta i studentkinja Pozorišne produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Andrej Jovanović, student Arhitekstonskog fakulteta u glavnom gradu. Oni su zajedno uradili režiju i vanserijski odigrali svoje uloge u duodrami.

Predstava je prikazana na međunarodnom Pozorišnom festivalu „Takovske cveti“, sedme po redu, u Gornjem Milanovcu, gde je Andrej Jovanović je za efektno odigranu ulogu Mihaila Medovića Mede izabran za najboljeg mladog glumca.

"Čorba od kanarinca“ je trijumfovala i na 17. „Danima pozorišta“ u Mrkonjić Gradu, Republika Srpska (BiH), a biće prikazana i u drugim delovima Srbije, što će biti pobedonosni hod Trsteničkog pozorišta i primer uspešnog rada glumaca amatera iz ovog pomoravskog grada.