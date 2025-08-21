Slušaj vest

U Trsteniku je održana 27. po redu tradicionalna kulturno-sportska, gastronomska i zabavna manifestacija "Trstenik na Moravi“, koja je trajala sedam dana.

- Povećana saradnja sa Narodnim univerzitetom i Kancelarijom za mlade obogatili su ovogodišnji program u više oblasti. Program je počeo koncertom grupa „Tropiko bend“, „357“ i „Ortodox Celts“, a oko hiljadu posetilaca uživalo je u njihovoj muzici. Razvoj ove manifestacije od 2005. do 2024. godine, prikazan je na izložbi dokumentarnih fotografija. Na osnovu iskustava i potreba i zahteva naših sugrađan pravićemo program i za narednu godinu, koji će biti još boljji, sadržajniji i interesantniji, kaže Vladimir Jevtić, direktor Turističke organizacije opštine Trstenik.

Prvog dana manifestacije održan je teniski turnir, prezentacija Karate kluba „Prva petoletka“ i dečija likovna radionica „Moravske vile i moravski cvetovi. U okviru sedmodnevnog programa svoje mesto pronašla je i Likovna kolonija Kluba likovnih stvaralaca KLIS. Umetnici su kroz stvaralački duh i boje na platnu još jednom obogatili kulturnu scenu Trstenika. Na svečanom otvaranju predsednica opštine Trstenik uručila je godišnje priznanje „Naj Moravac“ Vojislavu Voji Čelikoviću, urednik sajta trsteničani.com. Zapaženi koncert priredio je „Tropiko bend“, uz vatromet, a odigrana je i dečija predstava „Pipi i Pan“ u potrazi za Crvenkapom“.

Foto: Ž.M./Opština Trstenik

Trsteničani i njihovi gosti iz susednih opština i gradova bili su oduševljeni trkom beba u puzanju, koje su osvojile srca publike, zatim nastupom orkestra „Moravci“ i lokalnih izvođača izvorne i popularne muzike i u vedrom karaoke okršaju.

"Čorbijada“ – takmičenje u kuvanje riblje čorbe okupilo je 23 majstora domaće kuhinje. Miris kotlića, druženje i pozitivna energija ispunili su desnu obalu Zapadne Morave. U ovoj gastronomskoj smotri pobedio je „Vulkanizer“ iz Trstenika, drugi je bio Jugoslav Veličković Bleja, a treće mesto „Burence“.

Najveće uzbuđenje mnogobrojnih posetilaca izazvali su trka čamaca sa motkom i plivački maraton. Među čamdžijama najbolji je bio Nikola Tomić iz Grabovca ispred svog komšije Aleksandra Markovića, a treće mesto je osvojio Nenad Vučetić iz Lozne, sin višegodišnjeg učesnika i rekordera u ovoj disciplini čuvenog Miroljuba Ćapile.

Foto: Ž.M./Opština Trstenik