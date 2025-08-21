Slušaj vest

Tri sestre Valentina, Teodora i Nikolina Lučković sviraju tri različita instrumenta – violončelo, klavir i kontrabas. Iako su njihovi instrumenti različiti, sve tri spaja ljubav prema muzici i želja da se njom bave.

Najstarija među sestrama je dvadesetčetvorogodišnja Valentina. Ona je studentkinja master studija na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu i radi u Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Vršcu. Ljubav prema violončelu javila se iz ljubavi prema muzici. Njena želja bila je da u muzičkoj školi svira klavir, ali zbog velikog broja prijavljenih kandidata izabrala je violončelo.

- Ja nisam nikad ni videla violončelo niti čula, samo smo slušali na jutjubu i tako mi se dopalo – objašnjava Valentina.

Violončelo se svira sedeći, ali Valentina kaže da je svaki instrument težak na svoj način.

– Sve je teško na svoj način. Sve je drugačije. Na primer, na tim gudačkim instrumentima je cilj kako uopšte proizvesti ton, dok je na klaviru lakše proizvesti ton. Ali, oni imaju mnogo više i tonova i mnogo veća koncentracija treba za sve – kaže Valentina.

Dnevno u proseku izdvaja dva do tri sata na sviranje instrumenta, a ranije je svirala i od pet do šest sati. Violončelo je počela da svira u četvrtom razredu osnovne škole, zbog čega je odmah počela da svira najveće violončelo. Njen prvi profesor Ljubiša Radisavljević naučio ju je šta je muzika i ljubav prema muzici, te je u stvari i bio njen idol. Njena mlađa sestra Teodora treća je godina Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu. Ona svira klavir, a njena starija sestra najviše je uticala na odluku da počne da se bavi muzikom.

– Glavni uticaj je bila ona. Kad sam bila mala, sve me je zanimalo. Kako je ona krenula tim putem, tako sam počela i ja više da slušam – objašnjava Teodora.

Teodora u početku nije bila sigurna za koji instrument da se odluči.

Na Valentininom prvom koncertu videla je klavir. Tada je odlučila da svira baš ovaj instrument, a svirajući dnevno provede oko četiri sata dnevno, iako je ranije vežbala i po osam sati.

Kako kaže, muzički uzor nema.

– Ja baš retko nalazim uzore zato što ja uvek nađem kod 1.000 različitih izvođenja nešto što se meni svidi i onda ja to uklopim u svoju sliku na svoj način – priča Teodora za Vršaconline.

Najmlađa sestra je osamnaestogodišnja Nikolina koja svira kontrabas. Ona je učenica Škole za muzičke talente u Ćupriji, a nakon mature planira da upiše Fakultet muzičkih umetnosti. Od malena je kod kuće slušala muziku, a po uzoru na najstariju sestru Valentinu i ona je odlučila da upiše muzičku školu.

- Još sa šest godina sam učestvovala na festivalu Zlatna pčelica i pevala sam u duetu sa drugaricom. Osvojila sam prvu nagradu i tako je počelo sve – ističe Nikolina.

Prvo je svirala violončelo, ali zbog velikog broja violončelista na prijemnom ispitu u Ćupriji ponuđeno joj je da pređe na kontrabas. Kako kaže, kontrabas je virtuozniji i tehnika se razliku, ali su to dva najsličnija instrumenta.

– Kontrabas može da se koristi u mnogo različitih muzičkih žanrova i zanimljivo je to što sam žensko, a sviram ga, pošto uglavnom muškarci sviraju kotrabas, jer je fizički naporniji i zahtevniji – objašnjava Nikolina.

U početku joj je kontrabas bio fizički naporan, ali se vremenom navikla. Danas joj u sviranju prolazi dva do četiri sata. Zbog degeneracije makule, Nikolina ne vidi dobro i sve kompozicije koje svira uči napamet.

Pre nego što su tri sestre pokazale ljubav prema muzici, to je ispoljio njihov otac Saša. On je odmalena voleo bas gitaru i svirao je u okviru bendova. Ipak, kaže da je to na nižem nivou nego njegove ćerke.

- Inače, one znaju i profesori njihovi, da ja odlično čujem falševe. Čujem kad neko greši, čujem šta je dobro, šta nije dinamika. Njihovi profesori su se uglavnom sa mnom konsultovali da obavezno budem tu kad one sviraju, da čujem, da dam svoj komentar”, navodi Saša.