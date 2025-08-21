Slušaj vest

Deca iz Leposavića boravila su od 15. do 19. avgusta u Užicu i na Zlatiboru, gde su imala priliku da učestvuju u brojnim kulturnim i zabavnim aktivnostima. Boravak je organizovan u okviru saradnje sa gradom Užicem, a gostovanje se poklopilo sa međunarodnim festivalom folklora Licidersko srce.

Već prvog dana mališani su bili deo svečanog defilea zajedno sa folklornim ansamblima iz različitih zemalja i prisustvovali koncertu. Drugog dana na gradskom trgu organizovana je radionica na kojoj su deca učila narodne igre, a zatim su na reci Đetinji pratila takmičenje u skokovima sa starog železničkog mosta.

Nedelju su proveli na Zlatiboru – vozili su se gondolom i posetili Dino park, dok je ponedeljak bio rezervisan za svečani prijem kod gradonačelnice, obilazak Narodnog muzeja i kuće Jokanovića, kao i za druženje na gradskom bazenu. Povratak put Kosova i Metohije usledio je u utorak nakon doručka.