Slušaj vest

Ovogodišnja manifestacija "Vinski park“, koja je trebalo da se održi predstojećeg vikenda u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici, odlaže se. Odluka je doneta nakon preporuke nadležnih službi za bezbednost, kako bi se zaštitili učesnici i posetioci.

„Vinski park“ je tokom godina postao jedan od najposećenijih događaja u regionu, okupljajući oko 5.000 ljudi. Posetioci dolaze ne samo iz Sremske Mitrovice, već i iz drugih gradova, a veliki broj turista koji se u ovom periodu nalazi u Srbiji takođe posećuje manifestaciju. Mnogi su već ranije rezervisali smeštaj za dane „Vinskog parka“, ali sada se ti smeštaji, zbog odlaganja manifestacije, moraju promeniti ili dodatno prilagoditi novim terminima.

Manifestacija okuplja vinare, proizvođače lokalnih delikatesa i ljubitelje vina, pružajući im priliku da uživaju u degustacijama, stručnim radionicama i raznovrsnim kulturnim programima. Posetioci takođe imaju priliku da upoznaju vinarsku tradiciju Srema i šire, što čini ovaj događaj posebnom kombinacijom gastronomije, zabave i edukacije.