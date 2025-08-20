Slušaj vest

Kako se saznaje iz objave jednog člana FB grupe Mladi na selu, zmija je ušla ni manje, ni više nego u "ormarić za struju".

- Ovu fotografiju sam dobio. Slikao je čovek koji je išao da očitava struju. Lokacija je najverovatnije industrijska zona u Majuru kod Šapca - kaže jedan član grupe i dodaje da je fotografija kružila Šapcem i da su je mnogi videli.

Gde god da je uslikana, evo i preporuka "šta raditi ako vidite zmiju":

- Ne paničite: zmije su generalno plašljive i izbegavaju ljude.

- Ne približavajte se i ne dirajte zmiju: izbegavajte bilo kakav kontakt sa zmijom.

- Lagano se udaljite: ako ste u prirodi, polako se povucite i zaobiđite zmiju.

- Pozovite stručnu pomoć: ako je zmija u kući ili stanu, pozovite nadležnu službu za uklanjanje zmija ili Veterinu Beograd ako ste u Beogradu.