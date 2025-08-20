Slušaj vest

Kako se saznaje iz objave jednog člana FB grupe Mladi na selu, zmija je ušla ni manje, ni više nego u "ormarić za struju".

- Ovu fotografiju sam dobio. Slikao je čovek koji je išao da očitava struju. Lokacija je najverovatnije industrijska zona u Majuru kod Šapca - kaže jedan član grupe i dodaje da je fotografija kružila Šapcem i da su je mnogi videli.

Gde god da je uslikana, evo i preporuka  "šta raditi ako vidite zmiju":

- Ne paničite: zmije su generalno plašljive i izbegavaju ljude.

- Ne približavajte se i ne dirajte zmiju: izbegavajte bilo kakav kontakt sa zmijom.

- Lagano se udaljite: ako ste u prirodi, polako se povucite i zaobiđite zmiju.

Ne propustiteDruštvoZMIJA UJELA ČOVEKA U KRAGUJEVCU JER JE NAPRAVIO OVU GREŠKU Najezda u Srbiji, viđaju ih i usred Beograda! Kako farmerke, naftalin i lavanda mogu da vas spasu
1715604232-sjenicaposkokuvacfotorina-1.jpg

 - Pozovite stručnu pomoć: ako je zmija u kući ili stanu, pozovite nadležnu službu za uklanjanje zmija ili Veterinu Beograd ako ste u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteDruštvoDVAPUT GA UJELA ZMIJA, A ROTACIJA MU SPASLA ŽIVOT! Muškarcu iz Vladičinog Hana policija obezbedila pratnju do bolnice u minutima koji su značili život!
saobraćajna policija vranje foto mup.jpg
Crna Gora"U ŽIVOTU OVO NIJESMO VIDELI" Rožajci kopali temelj za kuću, a kad su digli dasku - šok! Kakvo je ovo čudo?! (VIDEO)
cg zmija.jpg
DruštvoVLADICU ZVALI ZBOG ZMIJE, A ON ZATEKAO NEŠTO JOŠ GORE! Zmijolovac reagovao: Sve vreme je vrebala plen
Screenshot 2025-07-15 141336.jpg
Hrvatska"NIJE ŠALA, A NI FOTOMONTAŽA" Aleksandar pronašao pitona dok je šetao psa: Doneo ga kući i spasao mu život! Porodica ga gledala kao da je lud (FOTO)
piton Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec.jpg