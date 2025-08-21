3 VAŽNA PROJEKTA NA PODRUČJU VRŠCA: Prioritet početak sanacije dvorca u Vlajkovcu
Ministar kulture Nikola Selaković posetio je Vršac i potpisao tri ugovora za finansiranje projekata ukupne vrednosti 19.552.000 dinara.
Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu koji je nadležan za vršačko područje, nemenjeno je više od 16 miliona dinara za prvu fazu sanacije dvorca u selu Vlajkovac, dok je Gradskom muzeju Vršac obezbeđeno 2,8 miliona za fasadu muzejske zgrade i arheološku prospekciju južne obale Velikog rita na potezu Banatski Karlovac-Potporanj-Vlajkovac.
Ministar Selaković je ugovore potpisao sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu Grozdanom Milenkov i direktorkom Gradskog muzeja Vršac Ivanom Ranimirov. Podsetivši da je ovo ministarstvo minulih godina finansiralo izradu tehničke dokumentacije, Selaković je izrazio zadovoljstvo što ove godine počinje revitalizacija dvorca, prelepog objekta, koji će, kako je rekao, naći svoju održivu namenu.
Dvorac je u izuzetno lošem stanju, pao je krov, pa je predviđeno pokrivanje i stabilizacija konstrukcije, a potom kompletna konzervacija radi sprečavanje propadanja i mogućnosti budućeg renoviranja. Biće postavljene potpore na zidovima gde je potrebno. Dvorac u Vlajkovcu u stilu neoklasicizma podigao je 1859. Đorđe Močioni, 1888. njegova ćerka Georgina udaje se za grofa Bisingen - Nipenburg, po kojem se dalje dvorac naziva.
Sa gradonačelnicom Draganom Mitrović ministar je razgovarao i o drugim projektima u oblasti kulture značajnim za Vršac.
- Srpska kultura, naročito novog doba, nezamisliva je bez Grada Vršca. Nezamisliva je srpska pozorišna scena bez jednog fantastičnog Jovana Sterije Popovića, nezamislivo je srpsko slikarstvo bez jednog fantastičnog Paje Jovanovića, ali i srpska književnost bez Vaska Pope. Sve ovo kvalifikuje da Vršac bude jedan od kandidata za nacionalnu prestonicu kulture, ali i da dobije spomenik kralju Petru Prvom oslobodiocu, onome ko je zaslužan, između ostalog, i za to što je Vršac danas u Srbiji- poručio je Selaković i dodao da svi ti projekti Ministarstvo kulture motivišu da još više bude partner Gradu Vršcu i da povećava iznose sredstava kojima učestvuje u finansiranju i u sufinansiranju projekata u oblasti kulture.
