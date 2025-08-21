Slušaj vest

Mi­ni­star kul­tu­re Ni­ko­la Se­la­ko­vić po­se­tio je Vr­šac i pot­pi­sao tri ugo­vo­ra za fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta ukup­ne vred­no­sti 19.552.000 di­na­ra.

Za­vo­du za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Pan­če­vu ko­ji je nad­le­žan za vr­šač­ko pod­ruč­je, ne­me­nje­no je vi­še od 16 mi­li­o­na di­na­ra za pr­vu fa­zu sa­na­ci­je dvor­ca u se­lu Vlaj­ko­vac, dok je Grad­skom mu­ze­ju Vr­šac obez­be­đe­no 2,8 mi­li­o­na za fa­sa­du mu­zej­ske zgra­de i ar­he­o­lo­šku pro­spek­ci­ju ju­žne oba­le Ve­li­kog ri­ta na po­te­zu Ba­nat­ski Kar­lo­vac-Pot­po­ranj-Vlaj­ko­vac.

Mi­ni­star Se­la­ko­vić je ugo­vo­re pot­pi­sao sa di­rek­tor­kom Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Pan­če­vu Gro­zda­nom Mi­len­kov i di­rek­tor­kom Grad­skog mu­ze­ja Vr­šac Iva­nom Ra­ni­mi­rov. Pod­se­tiv­ši da je ovo mi­ni­star­stvo mi­nu­lih go­di­na fi­nan­si­ra­lo iz­ra­du teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je, Se­la­ko­vić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što ove go­di­ne po­či­nje re­vi­ta­li­za­ci­ja dvor­ca, pre­le­pog objek­ta, ko­ji će, ka­ko je re­kao, na­ći svo­ju odr­ži­vu na­me­nu.

Dvo­rac je u iz­u­zet­no lo­šem sta­nju, pao je krov, pa je pred­vi­đe­no po­kri­va­nje i sta­bi­li­za­ci­ja kon­struk­ci­je, a po­tom kom­plet­na kon­zer­va­ci­ja ra­di spre­ča­va­nje pro­pa­da­nja i mo­guć­no­sti bu­du­ćeg re­no­vi­ra­nja. Bi­će po­sta­vlje­ne pot­po­re na zi­do­vi­ma gde je po­treb­no. Dvo­rac u Vlaj­kov­cu u sti­lu neo­kla­si­ci­zma po­di­gao je 1859. Đor­đe Mo­či­o­ni, 1888. nje­go­va ćer­ka Ge­or­gi­na uda­je se za gro­fa Bi­sin­gen - Ni­pen­burg, po ko­jem se da­lje dvo­rac na­zi­va.

Sa gra­do­na­čel­ni­com Dra­ga­nom Mi­tro­vić mi­ni­star je raz­go­va­rao i o dru­gim pro­jek­ti­ma u obla­sti kul­tu­re zna­čaj­nim za Vr­šac.

- Srp­ska kul­tu­ra, na­ro­či­to no­vog do­ba, ne­za­mi­sli­va je bez Gra­da Vr­šca. Ne­za­mi­sli­va je srp­ska po­zo­ri­šna sce­na bez jed­nog fan­ta­stič­nog Jo­va­na Ste­ri­je Po­po­vi­ća, ne­za­mi­sli­vo je srp­sko sli­kar­stvo bez jed­nog fan­ta­stič­nog Pa­je Jo­va­no­vi­ća, ali i srp­ska knji­žev­nost bez Vas­ka Po­pe. Sve ovo kva­li­fi­ku­je da Vr­šac bu­de je­dan od kan­di­da­ta za na­ci­o­nal­nu pre­sto­ni­cu kul­tu­re, ali i da do­bi­je spo­me­nik kra­lju Pe­tru Pr­vom oslo­bo­di­o­cu, ono­me ko je za­slu­žan, iz­me­đu osta­log, i za to što je Vr­šac da­nas u Sr­bi­ji- po­ru­čio je Se­la­ko­vić i do­dao da svi ti pro­jek­ti Mi­ni­star­stvo kul­tu­re mo­ti­vi­šu da još vi­še bu­de part­ner Gra­du Vr­šcu i da po­ve­ća­va iz­no­se sred­sta­va ko­ji­ma uče­stvu­je u fi­nan­si­ra­nju i u su­fi­nan­si­ra­nju pro­je­ka­ta u obla­sti kul­tu­re.