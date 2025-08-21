Slušaj vest

Lepa tradicija u Užicu nastavljena je i ovde godine i ponovo je izabrano najlepše dvorište, ali i najlepši blakon na teritoriji grada na Đetinji.

Prema odluci Komisije za sprovođenje nagradnog Konkursa za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Grada Užica za 2025. godinu, vlasnica najlepšeg dvorišta je Ana Obradović iz Karana, dok je vlasnik najlepšeg balkona/terase Slobodan Šunjevarić iz Zlakuse.

- Na Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Grada Užica, koji je raspisan tokom juna meseca pristiglo je 11 prijava u kategorijama najlepše uređeno privatno dvorište i najlepši balkon – terasa, dok za kategoriju najuređeniji prostor višeporodičnih stambenih objekata nije bilo prijava. Stručna Komisija je izvršila obilazak prijavljenih i na osnovu utvrđenih kriterijuma izvršila bodovanje, nakon čega je donela Odluku o nagrađenima, saopšteno je iz lokalne samouprave.

U kategoriji najlepše uređeno privatno dvorište nagrađeni su: Ana Obradović iz sela Karan koja je osvojila prvo mesto i 12.000 dinara, zatim drugo mesto Mira Ilić iz Dubokog i 10.000 dinara

U kategoriji najlepši balkon (terasa) nagrađeni su: Prvo mesto 10.000,00 din - Slobodan Šunjevarić iz Zlakuse. Drugo mesto i 8.000,00 dinaramNevena Toskićn Ulica Majdnska br.107 i treće mesto i nagradu od 6.000 dinara osvojila je Milica Jordanović Petrović, Ulica Vuka Karadžića br.22/20

Dodela nagrada održaće se u prvoj polovini meseca septembra u Svečanoj sali Gradske kuće, o čemu će dobitnici nagrada biti pravovremeno obavešteni.

