Slušaj vest

Golubove u Srbiji gaji oko dvadeset hiljada ljudi. Interesovanja za golubarstvo među mladima danas gotovo da nema. Brojna jata opstaju zahvaljujući vremešnim zaljubljenicima u ove ptice, koji se pribojavaju da će malo ko nastaviti njihovim stopama. Po golubovima i golubarima poznata su mnoga mesta, jedno od njih je Prokuplje.

Milutin Jaćimović je u Prokuplju poznat kao jedan od golubara čije jato broji najviše ptica. Više od pola veka slobodno vreme provodi uz golubove.

Milutin Jaćimović, iz Prokuplja, kaže: "Oko 300 golubova ukupno imam. Imam srpske visokoletače, pismonoše, imam duneke, đulije ove kosovske, imam nešto makedonske."

Pored visokoletača veći deo jata čine ukrasni golubovi koji redovno osvajaju pehare na izložbama širom Srbije. Neki od golubova imaju posebno mesto i zauvek ostaju u sećanju.

Milutin dodaje. "Meni se pismonoša, na primer, vratio iz Berlina.To je jedan veliki uspeh, tome se ni u snu nisam nadao, ali to je 2.000 kilometara. To je stvarno uspeh."

Foto: Pritnscreen/RTS

I Mikica Bulatović, odkad zna za sebe, voli i čuva golubove. Ljubav prema njima nasledio je od rođaka, u dvorištu u kome golubarstvo traje preko sto godina.

Mikica Bulatović, iz Prokuplja, objašnjava: "Od svoje pete, šeste godine počeo sam da volim golubove i počeo sam da uživam sa njima. Za pripremu im dajem posebnu hranu, to je belgijska hrana koja se daje golubovima da se ujate, da lete duže, daju im se vitamini, vakcine."

Uz desetak matičnih parova jato mu čini stotinu kvalitetnih srpskih visokoletača, u čijem letu svakodnevno uživa prisećajući se uspeha iz vremena kada se takmičio.

Mikica navodi: "Napravio sam 10 sati i 9 minuta, bilo je to 2009. Onda sam 2011. bio prvi u opštini sa vremenom 12 sati i 18 minuta."

Za Mikicu i Milutina golubovi su lek za dušu i neizmerna ljubav, kao i njihovi unuci koje polako uvode u svoj hobi i nadaju se da će neke nove generacije voleti golubove onako kako ih oni vole već decenijama.