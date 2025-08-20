Slušaj vest

Stvari nisu za otpad, ali su dotrajele, zub vremena je učinio svoje. Da li put do prodaje vodi preko oglašavanja, ili je jednostavnije da se informacija provuče u razgovoru sa komšijama i prijateljima ne bi li se našao potencijalni kupac.

"Ma to su vam Tantalove muke. Pokušavate da prodate po nekoj i više nego simboličnoj ceni, ali ne ide baš tako glatko“, kaže Vranjanac Milorad.

Foto: T.S. / Kurir

On dodaje da već mesecima prodaje kuhinjske elemente sudoperu i viseći deo od drveta i da teško ide, još nije našao kupca..

"Oglasio sam prodaju preko stranice lokalnih oglasa. Kuhinju sam kupio pre tridesetak godina, to je drvo, dobro očuvane stvari, mogu još da se koriste. Napisao sam cena po dogovoru, ali ne vredi, ljudi bi hteli da im se poklone stvari, interesuju se, pitaju, ali od prodaje ništa“, otkriva sagovornik Kurira.

Foto: T.S. / Kurir

Vranjanka Mirjana kaže da su je deca naterala da promeni nameštaj i da stari nije uspela da proda već ga je poklonila.

"Kajem se jer novi nameštaj koji je u trendu, nije kvalitetan i nije udoban kao onaj koji smo izbacili iz kuće. Ali šta da radite mladi insistiraju i stalno vas ubeđuju rečenicom "novo je novo, a staro je staro“, navodi Mirjana.

Dragan se požalio prijatelju da tri puta bezuspešno oglašava prodaju dva kauča. Nema gde da ih drži pa su završili u garaži.

Foto: T.S. / Kurir

"Prijatelj mi je rekao da će da ih uzme, ali nema prevoz pa da mu ih ja doteram. Zamislite da mu poklonim i dovezem na kućni prag. Toliko o prodaji polovnog nameštaja“, ističe Dragan.

Njegov komšija Predrag rado bi prodao električni šporet i frižider i to vrlo povoljno. Cena nije problem. Kaže da je spreman da proda "bud –zašto“, iako su stvari ispravne neoštećene i dobro očuvane.

"I frižider i šporet su mi u stepeništu i smetaju. Nadam se da ću da ih prodam, jer besprekorno rade“, napominje Predrag.

Foto: T.S. / Kurir