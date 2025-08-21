Slušaj vest

U čačanskom naselju Lugovi odakle se pruža regionalna saobraćajnica ka Trbušanima, gotovo svakodnevno se dešavaju neželjene situacije u saobraćaju. Udesi, prekoračenje brzine i nasilnička vožnja su postali svakodnevica. Ova situacija naročito je zabrinjavajuća pred početak školske godine, kada svi treba da mislimo o bezbednosti dece. Da li će mališani ovog dela Čačka u septembru moći bezbedno da dođu do škole, istraživala je Kurir televizija.

Foto: Kurir Televizija

Meštani pomenutu krivinu nazivaju i "crna udovica", a na njoj je nedavno poginuo i mladić koji je imao 25 godina.

- Vozi kako ko stigne, ne poštuje se zakon. Policija verovatno nema vremena da kontroliše ove seoske puteve - kaže jedan od meštana.

U centru Trbušana, ali i dalje saobraćajnicom ka centru grada, gotovo da nema sedmice da neki automobil ne uleti u dvorište ili izlog prodavnice. Materijalna šteta je zanemarljiva naspram nesreća koje odnose ljudske živote.

- Veliki je intenzitet saobraćaja. Nekad se čeka po 5 minuta da pređete ulicu, što za seosko područje nije baš normalno - ističe Milan Pavlović, meštanin Trbušnice i predstavnik MZ.

