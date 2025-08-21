Slušaj vest

Tri drugarice iz Niša vraćale su se iz Beograda kada im je na putu kod Ražnja stari “pežo” planuo na autoputu. U samo deset minuta pretvorio se u buktinju. Na njih je sasvim slučajno naleteo Konstantin Ž. i pomogao im da izađu iz zapaljenog automobila, a potom odvezao na željenu lokaciju.

Konstantin je za Kurir govorio o detaljima šta se sve dešavalo i kako je tačno uspeo da spasi devojke.

- Desilo se to da sam poslovno putovao za Niš i snimio taj auto koji je išao ispred mene. Ispod njega su bile varnice. Imao sam osećaj da tu nešto nije u redu i sačekao sam još malo da vidim šta će da se izdogađa. Međutim, kasnije je krenulo da im varniči sve više i da se puši ispod auta - započeo je Konstantin.

Kako je opisao, dap im je signal da se zaustave i na svu sreću, devojke su ga primetile.

"OD STRESA SU BILE U BLOKADI, ONDA JE NASTAO PLAMEN.." Konstantin progovorio o herojskom spašavanju 3 devojke iz zapaljenog automobila: Sve je počelo od varnica Izvor: Kurir televizija

- Auto je već goreo ispod haube. One su svakako primetile neke lampice na kontrolnoj tabli i osetile smrad plastike koja gori. Devojka koja je vozila je izašla iz auta, druge dve devojke su sedele. Ja sam ih upozorio da auto gori.

Zatim su pokušali da zajedno požar ugase vodom, ali bezuspešno.

- One su od stresa bile u blokadi, upozorio sam ih da iz auta povade sve bitne stvari. Pomogao sam im u tome, a onda je auto zahvatio plamen - kaže Konstantin.

Otkrio je i da je od tada dobio poziv od porodica devojaka kojima je pomogao. Žele da ga ugoste u svojim domovima i veoma su mu zahvalni.

- Ponašao sam se kao što bi svaki vozač i učesnik u saobraćaju trebalo da se ponaša, da se podigne svest o svemu tome.

