Deca iz Skojevske ulice u Bačkoj Palanci su pokazala na delu šta znači empatija.

Nekolicina njih se u sredu sastala na ulici i umesto da drže mobilne telefone u rukama ili da se igraju igara primerenih njihovom uzrastu, oni su odlučili da naprave humanitarnu akciju, kako bi prikupili sredstva za petogodišnju Janu Simonović koja boluje od tumora na mozgu.

Da bi, koliko-toliko finansijski doprineli skupljanju sredstava za Janino lečenje, mališani Skojevske ulice na Sinaju su prolaznicima prodavali limunadu sa ledom i magnete koje su sami pravili i oslikavali. Oni su neumorno od 10 časova ujutru do 22 časa uveče zaustavljali prolaznike kako bi im prodali nešto iz svog asortimana.