UNAPREĐENJE KVALITETA VAZDUHA: Nova kotlarnica na gas u OŠ "Veljko Vlahović” u Kruščiću
Među devet lokalnih samouprava u kojima će biti realizovani projekti zamene kotlarnica uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, našla se i škola u Kruščiću u kulskoj opštini.
Projekti zamene kotlarnica u javnim ustanovama imaju za cilj unapređenje kvaliteta vazduha.
Osnovnoj školi „Veljko Vlahović” u Krušćiću, za ugradnju nove kotlarnice na gas namenjeno je 11 miliona dinara. Ova investicija doprineće boljoj energetskoj efikasnosti, zaštiti životne sredine, značajnim uštedama, kao i znatno komfornijim uslovima za rad i boravak svih korisnika škole i vrtića.
