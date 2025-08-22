Slušaj vest

Među devet lokalnih samouprava u kojima će biti realizovani projekti zamene kotlarnica uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, našla se i škola u Kruščiću u kulskoj opštini.

Projekti zamene kotlarnica u javnim ustanovama imaju za cilj unapređenje kvaliteta vazduha.

Osnovnoj školi „Veljko Vlahović” u Krušćiću, za ugradnju nove kotlarnice na gas namenjeno je 11 miliona dinara. Ova investicija doprineće boljoj energetskoj efikasnosti, zaštiti životne sredine, značajnim uštedama, kao i znatno komfornijim uslovima za rad i boravak svih korisnika škole i vrtića.

Kurir.rs/Dnevnik

