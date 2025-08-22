Slušaj vest

Srbija će od 22. do 28. avgusta biti domaćin Svetskog prvenstva u raketnom modelarstvu, koje će se održati na terenu Aradac kod Zrenjanina, u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Srbije i Svetske vazduhoplovne federacije.

Za titulu najboljih modelara sveta boriće se 270 juniorskih i seniorskih takmičara iz 19 država, koji će nastupiti na najvećem ovogodišnjem takmičenju u raketnom modelarstvu u osam disciplina.

Takmičenje zvanično počinje u subotu, 23. avgusta, svečanim otvaranjem u 18 časova u Zrenjaninu, nakon čega slede celodnevna takmičenja na terenu Aradac, koja će se održavati svakog dana, do četvrtka 28. avgusta, kada je proglašenje pobednika i zatvaranje takmičenja.

Raketni modelari će se takmičiti sa modelima raketa koje su sami konstruisali. Ti modeli za ostvarivanje vertikalnog leta koriste raketni motor i njima se, u zavisnosti od takmičarske discipline, meri visina i dužina trajanja leta. Takmičari sa najbolje ostvarenim rezultatima poneće titulu svetskih prvaka - seniora, juniora, ekipno i u konkurenciji žena.

Prvo svetsko prvenstvo u raketnom modelarstvu održano je upravo u Srbiji, u Vršcu, 1972. godine. Do sada su u našoj zemlji organizovana ukupno tri svetska i četiri evropska prvenstva u raketnom modelarstvu.