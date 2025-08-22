Slušaj vest

Očitavanja stanja na gasomerima u šest opština koštaće preduzeće „Novi Sad–Gas” 48 miliona dinara, s PDV-om.

Te usluge obavljaće Agencija za privremeno zapošljavanje „Business Integrator”, s kojom je zaključen okvirni sporazum na 12 meseci, odnosno dok ugovoren iznos ne bude utrošen. Mesečna potrošnja prirodnog gasa biće očitavana na približno 50.000 merača, na području Novog Sada, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Beočina, Malog Iđoša i Sremskih Karlovaca.

„Predmet javne nabavke je usluga prikupljanja podataka o potrošnji prirodnog gasa na merilima fizičkih i pravnih lica na područiju privrednog društva ‘Novi Sad – Gas’, za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje doo Novi Sad.

Lice koje je angažovano očitava potrošnju gasa i unosi stanje sa merača u mobilni uređaj, fotografijom i ručnim unosom u elektronsku aplikaciju, koju dobija od strane naručioca (podatke o potrošnji prirodog gasa na konkretnom mernom uređaju, tačno vreme izvršenja usluge prikupljanja podataka o potrošnji prirodnog gasa).

Za merač protoka gasa koji nije očitan iz bilo kog razloga, upisuje razlog neočitavanja. Sve neočitane merne uređaje moraće ponovo obići i očitati u sledećih 48 časova, te dostaviti stanja na meračima, radi obračuna.