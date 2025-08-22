BEZ STRUJE U NOVOM SADU, RUMENKI I SREMSKIM KARLOVCIMA: Ove ulice su na spisku isključenja
Zbog remonta distributivnih, trafo stanica, izgradnje priključaka i održavanja nadzemne mreže danas bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama:
NOVI SAD: Đure Jakšića, Natoševićeva, Đorđa Markovića Kodera, Dr. Milana Veličkovića – Svinjareva, Šafarikova 20, Josifa Runjanina 2, 3, Njegoševa 11 – 15, 26 – 32, Miletićeva 41 – 53, Jovana Subotića 2 – 14, 7 – 17, GRKO KATOLIČKA CRKVENA OPŠTINA
CETIN, NIKOLAJEVSKI ŽENSKI SREDNJOŠKOLSKI DOM, SEMAFOR na uglu J. Subotića i Miletićev, od 08:00 do 17:30
RUMENKA: Mladena Stojanovića 19 – 37, 24 – 42, Bačka 1 – 15, 16 – 22, Vojvode Putnika 1 – 19, 2 – 14, Nikole Tesle 41, Fruškogorska 21 – 47, 2 – 20, Stevana Sinđelića 35 – 55, 36 – 52, Jovana Jovanovića Zmaja 63, 40, od 08:30 do 14:00
SREMSKA KAMENICA: Ulica - deo naselja Staro selo, od 09.30 do 10.00
Ulica- deo naselja Staro selo, od 10.30 do 13.30
Kurir.rs/Dnevnik