UŽIČANI SE TAKMIČILI ZA NAJLEPŠE DVORIŠTE I TERASU: Ana i Slobodan dobili po 10.000 dinara! Pogledajte ovu lepotu
Ovogodišnja pobednica na konkursu za najlepše dvorište na teritoriji grada Užica je Ana Obradović iz sela Karana, a najlepšu terasu ima Slobodan Šunjevarić iz Zlakuse.
Na Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Užica, koji je raspisan tokom juna, pristiglo je 11 prijava u kategorijama najlepše uređeno privatno dvorište i najlepši balkon – terasa, dok za kategoriju najuređeniji prostor (dvorište) višeporodičnih stambenih objekata nije bilo prijava.
Najlepše dovorište i terasa Foto: Slobodan Šunjevarić
U kategoriji najlepše uređeno privatno dvorište nagrađeni su:
- Ana Obradović iz sela Karan – 12.000 dinara
- Mira Ilić iz Dubokog – 10.000 dinara
- Gorica Vasiljević iz Sevojna – 8.000 dinara
U kategoriji najlepši balkon (terasa) nagrađeni su:
- Slobodan Šuljagić iz Zlakuse – 10.000 dinara
- Nevena Toskić iz Užica - 8.000,00 dinara
- Milica Jordanović Petrović iz Užica – 6.000 dinara
Nagrade će svečano biti uručene početkom septembra u Svečanoj sali Gradske kuće.
