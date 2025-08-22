Slušaj vest

Ovogodišnja pobednica na konkursu za najlepše dvorište na teritoriji grada Užica je Ana Obradović iz sela Karana, a najlepšu terasu ima Slobodan Šunjevarić iz Zlakuse.

Na Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Užica, koji je raspisan tokom juna, pristiglo je 11 prijava u kategorijama najlepše uređeno privatno dvorište i najlepši balkon – terasa, dok za kategoriju najuređeniji prostor (dvorište) višeporodičnih stambenih objekata nije bilo prijava.

Najlepše dovorište i terasa Foto: Slobodan Šunjevarić

U kategoriji najlepše uređeno privatno dvorište nagrađeni su:

  1. Ana Obradović iz sela Karan – 12.000 dinara
  2. Mira Ilić iz Dubokog – 10.000 dinara
  3. Gorica Vasiljević iz Sevojna – 8.000 dinara

U kategoriji najlepši balkon (terasa) nagrađeni su:

  1. Slobodan Šuljagić iz Zlakuse – 10.000 dinara
  2. Nevena Toskić iz Užica - 8.000,00 dinara
  3. Milica Jordanović Petrović iz Užica – 6.000 dinara

Nagrade će svečano biti uručene početkom septembra u Svečanoj sali Gradske kuće.

