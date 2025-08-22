Ovogodišnja pobednica na konkursu za najlepše dvorište na teritoriji grada Užica je Ana Obradović iz sela Karana , a najlepšu terasu ima Slobodan Šunjevarić iz Zlakuse.

Na Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta na teritoriji Užica, koji je raspisan tokom juna, pristiglo je 11 prijava u kategorijama najlepše uređeno privatno dvorište i najlepši balkon – terasa, dok za kategoriju najuređeniji prostor (dvorište) višeporodičnih stambenih objekata nije bilo prijava.