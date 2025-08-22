Slušaj vest

Salaši oko Novog Sada postaju sve popularnija destinacija za turiste i domaće goste.

Oni koji žele beg iz gradske vreve za vikend, rado nalaze utočište kraj Čeneja, Kisača ili Begeča. Ponude su raznovrsne – od autentičnih, gde noćenje s doručkom košta oko 30 evra, do onih luksuznijih, gde se soba plaća i do 90 evra. Uz smeštaj, vlasnici nude domaću hranu, od jutarnjih krofni i svežeg mleka, do večere uz vino i pesmu tamburaša.

Mnogi salaši organizuju i propratni sadržaj poput jahanja, vožnje fijakerom ili ribolova. Cena neretko uključuje i degustaciju rakije ili vina, a neki nude i radionice pravljenja ajvara i domaćeg hleba.

Jedan čenejski salaš nudi i časove tamburice, dok drugi ima sopstvenu mini-farmu, pa gosti mogu da brinu o ovcama i kozama. Internet je preplavljen pozitivnim recenzijama, a zadovoljni posetioci neizostavno navode gostoprimstvo domaćina i osećaj da su kao kod kuće.

Treba napomenuti da su salaši postali vrlo traženi i među stranim turistima, u čemu prednjače stanovnici zapadne Evrope. U zlatnu ravnicu Srbije dovodi ih potraga za autentičnim iskustvom seoskog turizama.

Tegla domaćeg ajvara od pečene paprike Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

– Za razliku od hotela od koji se očekuje luksuz , na salašima se traga za duhom prošlih vremena – rekli su za „Dnevnik” vlasnici jednog salaša sa Čeneja. – Trudimo se da svojim gostima dočaramo utisak kakav su zamišljali, ali da ipak održimo kvalitet koji je neophodan kad su u pitanju smeštaj, higijena i hrana.

Salaši nisu samo prenoćište – oni su povratak u prošlost, u sporiji ritam života. Dok grad ubrzano raste, imanja na periferiji podsećaju da Novi Sad ima i drugo lice – tiše, toplije i domaćinsko.

Na obodima grada ne iznajmljuju se samo tradicionalni salaši. Potražnja raste i za luksuznim vilama, koje se prevashodno zakupljuju u letnjem periodu. U njima se često organizuju svadbe i proslave, jer ambijent pruža intimu i bogat dodatni sadržaj. Najveće interesovanje i proporcionalno visook najam beleže kuće sa bazenom. Cene takvih aranžmana zavise od opremljenosti i broja ležaja, pa jedno noćenje u vikendici koja prima do deset osoba može koštati i preko 500 evra.

Ipak, bogata ponuda raskošnih nekretnina ni najmanje ne remeti popularnost vojvođanskih salaša. Njihova posebnost i utisci hiljade zadovoljnih gostiju garantuju jedinstven užitak, jer kako turisti i vikendaši sami navode - uspavanka cvrčaka i miris prirode melem su za ljudsku dušu.