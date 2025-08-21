Slušaj vest

U valjevskom kraju sredinom dana izbio je veliki požar i to u podnožju Divčibara.

U pitanju je lokacija Tometino polje a dim je gust i uzdiže se visoko.

Ono što zabrinjava jesu navodi da je osim šume stihija zahvatila i vikendice.

