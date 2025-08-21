NaslovnaVestiSrbijaPožar na DivčibaramaSrbijaVELIKI POŽAR NA DIVČIBARAMA: Vatra zahvatila i vikendice (VIDEO)Autor: Kurir WebČet, 21.08.2025. 15:19h KomentarišiFoto: Printscreen/InstagramSlušaj vest U valjevskom kraju sredinom dana izbio je veliki požar i to u podnožju Divčibara. U pitanju je lokacija Tometino polje a dim je gust i uzdiže se visoko. Ono što zabrinjava jesu navodi da je osim šume stihija zahvatila i vikendice. Ne propustiteDruštvoSrpski vatrogasci vratili se iz Crne Gore kao heroji! Zajedničkom akcijom zaustavili katastrofu - Ovako opisuju dramatičnu akciju kada su dobili pozivSrbija"OD STRESA SU BILE U BLOKADI, ONDA JE NASTAO PLAMEN.." Konstantin progovorio o herojskom spašavanju 3 devojke iz zapaljenog automobila: Sve je počelo od varnicaSrbijaVATROGASCI SE BORE SA STIHIJOM Požar ponovo bukti u selu Lisa kod IvanjiceSrbijaVATRA GUTA KINESKI TRŽNI CENTAR: Veliki požar u Petrovcu na Mlavi - pogledajte buktinju (VIDEO)