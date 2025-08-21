Slušaj vest

Vatrogasci su danas angažovani na gašenju dva požara, kod Doljevca i na delu između Požege i Divčibara, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

U MUP-u je agenciji Beta rečeno da je po prvim i nezvaničnim informacijama, požar na tri lokacije, na livadama kod sela Malošište u opštini Doljevac, projavljen oko 13.30.

"Intervencija vatrogasaca je u toku", kazali su u MUP-u.

Dodali su da je požar na Tometinom polju između Požege i Divčibara prijavljen u podne i da vatrogasima pomažu pripadnici dobrovljnog vatrogasog društva.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradZAPALIO SE KAMION KOD PEĆINACA: Drama na auto-putu za Zagreb
kamion.png
SrbijaVELIKI POŽAR NA DIVČIBARAMA: Vatra zahvatila i vikendice (VIDEO)
pozar.png
DruštvoSrpski vatrogasci vratili se iz Crne Gore kao heroji! Zajedničkom akcijom zaustavili katastrofu - Ovako opisuju dramatičnu akciju kada su dobili poziv
požar crna gora.jpg
Srbija"OD STRESA SU BILE U BLOKADI, ONDA JE NASTAO PLAMEN.." Konstantin progovorio o herojskom spašavanju 3 devojke iz zapaljenog automobila: Sve je počelo od varnica
trstenik.jpg