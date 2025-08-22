Slušaj vest

Na tržištu rada u Kragujevcu su najtraženiji vaspitači, bravari, proizvodni radici u autoindustriji, operateri u proizvodnji elektronskih i električnih provodnika i kablova i pomoćni građevinski radnici, rečeno je FoNetu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) Kragujevac.

Na evidenciji NSZ u Kragujevcu nalazi se 9.050 nezaposlenih lica.

Proteklih godina najtraženiji su kadrovi zanatskih zanimanja - građevinski radnici, stolari, gumari, plastičari, zavarivači, vulkanizeri i montažeri aluminijumske i PVC stolarije.

Velika je potražnja i za vozačima kamiona, gerontodomaćicama i geometrima, što ne znači da nisu traženi i visokoobrazovni kadrovi.

Na tržištu rada nema dovoljno defektologa, pedagoga, vaspitača, psihologa, informatičara, inženjera mašinstva, građevine, elektrotehnike.

Velika je potreba i za prosvetnom strukom - profesorima matematike, fizike, nemačkog jezika i istorije.

Sa druge strane, trenutno postoji manja potražnja za maturantima gimnazije, ekonomskim i pravnim tehničarima, tehničarima drumskog saobraćaja.

Što se tiče visokoobrazovnih kadrova, najmanja potražnja je za biolozima, ekolozima, doktorima stomatologije i fizioterapeutima, navode u NSZ.