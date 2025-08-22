Slušaj vest

Autobus koji je prevozio 38 srpskih turista, napadnut je kamenicama preksinoć na auto-putu Egnatija, u blizini Soluna. Prema policijskom izveštaju, incident su izazvala četiri maloletnika, a u napadu na autobus pun srpskih turista koji su se vraćali sa odmora povredjena su dva putnika i jedan od vozača. U kakvom su trenutno stanju i da li su počinioci uhvaćeni za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je šef saobraćaja turističke agencije čiji autobus je i kamenovan, Dejan Milojković.

- Četiri lica koja su uhvaćena ništa nisu imali protiv našeg vozila ili naših državljana. Kažu da su se igrali, a naše vozilo je tada naletelo. Slomili su prednje staklo i jedno veliko staklo sa strane. Nažalost, vozač je malo povređen i usna mu je isečena, a povređena je i jedna putnica. Brzom intervencijom evakuisali smo sve iz autobusa i oni su sada na sigurnom - ispričao je Milojković.

Foto: Kurir Televizija

Za jutarnji program oglasila se i Jasmina Pavlović Stamenić, dopisnica "Politike" iz Grčke.

- Moram da vam kažem da su svi grčki mediji preneli ovu informaciju, od televizije do svih online izdanja, svi su konstatovali da se ovako nešto desilo. Nema nagoveštaja da je incident bio tendenciozan, ali je jako neprijatno za turističku sezonu, narušava imidž te zemlje - prenela je atmosferu iz Grčke nakon ovog incidenta.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, za program Kurir televizije izjavio je da očekuje posvećenost kažnjavanju maloletnih lica koja su počinila ovo delo.

Foto: Printscreen

- Oni nisu bacali kamenčiće, već gotovo stene. Policija će verovatno raditi mnogo ozbiljan istražni postupak u vezi svega ovoga. Ove sezone bilo je i mnogo vesti o neprijatnostima koje smo doživeli u Grčkoj, pa mislim da je generalno popustila pažnja policije. ponekad se u nekim zemljama ovakvi napadi čak definišu kao teroristički napadi - kaže Spasić.

Predlaže da bi bilo dobro porazgovarati i ostavriti saradnju sa bezbednosnim službama te zemlje, u cilju veće protekcije srpskih turista koji čine važan deo letnje sezone.

Kurir.rs