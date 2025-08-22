Slušaj vest

U Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Požegi i drugim opštinama Moravičkog okruga već danima su na snazi restrikcije u vodosnabdevanju. Reka Rzav sa koje se 250.000 meštana ovog okruga snabdeva pijaćom vodom je na biološkom minimumu, a koliko je situacija alarmantna proveravala je Kurir televizija.

Ove mere uvelo je javno preduzeće "Rzav" iz Arilja, a to znači da sa vodosistema Rzav stiže manje vode nego što je uobičajeno.Kada je Čačak u pitanju, 13. augusta u Čačku su uvedene mere štednje vode, odnosno restrikcije vode. Međutim, nakon apela iz Gradskog vodovoda, građani poštuju mere i voda se racionalno troši, tako da u ovom trenutku Čačani imaju vodu. Kada su u pitanju druge opštine, najkritičnije je u Gornjem Milanovcu. koji takođe dobija manje količine vode, međutim i tamo se voda racionalno štedi. U ovom trenutku svi građani Moravičkog okruga imaju vodu, ali je na snazi apel da se voda racionalno troši, zabranjeno je polivanje bašta, parkova, pranje ulica, trotoara, tepiha i automobila.

85 POSTO REKA U SRBIJI NA BIOLOŠKOM MINIMUMU! Septembarska kiša može biti jedini spas - na snazi apel za racionalno trošenje vode, ovo su sve zabrane Izvor: Kurir televizija

Čak 85 odsto reka u Srbiji su na biološkom minimumu. One manje su već presušile, dok su veći vodotoci u kritičnom stanju, a koliko je stanje alarmantno otkrio je hidrolog Dejan Vladiković. 

- Ovo je ozbiljna hidrološka situacija, još pre mesec ipo dana izdali smo upozorenje za niske plovidbene nivoe, a tome smo pridružili i upozorenja za biološke minimume. Jedina svetla tačka je trenutno Dunav, a što se tiče ostalih vodotoka koji su plovni, tu je Sava gde je situacija veoma ozbiljna - kaže Vladiković.

Kako bi se situacija popravila, istakao je da je potrebno da padne od 100 do 120 milimetara kiše, što se pre septembra neće dogoditi.

Foto: Kurir Televizija

